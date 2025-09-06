Θεσσαλονίκη: «Όχι στην 13ωρη δουλειά» – Φωτογραφίες από το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στη ΧΑΝΘ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι κινητοποιήσεις των συνδικάτων με αφορμή την παρουσία του πρωθυπουργού στην 89η ΔΕΘ, με αιτήματα αυξήσεις μισθών, αντιμετώπιση της ακρίβειας, φθηνή στέγη, πάταξη της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Με κεντρικό σύνθημα «όχι στην 13ωρη δουλειά», εργαζόμενοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μέλη σωματείων και συνδικάτων έχουν συγκεντρωθεί στη πλατεία της ΧΑΝΘ, μετά το κάλεσμα του ΠΑΜΕ.

Στην πλατεία έχει στηθεί εξέδρα από όπου γίνονται ομιλίες, ενώ φίλοι και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας κρατάνε μια τεραστίων διαστάσεων σημαία της Παλαιστίνης.

Δείτε φωτογραφίες της ιστοσελίδας thesspost.gr