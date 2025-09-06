Θεσσαλονίκη: Σε εξέλιξη συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας λόγω ΔΕΘ – Στους δρόμους αγρότες, κτηνοτρόφοι και συνταξιούχοι – ΦΩΤΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες

Από νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου (6/9) το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι απροσπέλαστο καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη συγκεντρώσεις και πορείες εργαζομένων και φορέων. Κάλεσμα για συγκεντρώσεις έχουν απευθύνει ΓΣΕΕ/ ΑΔΕΔΥ, μελισσοκόμοι, συνταξιούχοι, κτηνοτρόφοι, αγρότες, συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.

Από τις 15:00 κλειστοί παραμένουν έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για την 89η ΔΕΘ. Οι προσωρινές τροποποιήσεις στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών. Πρόκειται για τους σταθμούς «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Παράλληλα, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Περιμετρικά του Βελλίδειου όπου αναμένεται στις 19:30 η ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη έχουν τοποθετηθεί κλούβες των ΜΑΤ και κιγκλιδώματα. Φραγμός της Αστυνομίας έχει τοποθετηθεί στη Λεωφόρο Στρατού πριν και μετά από Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο και στη Βασιλέως Γεωργίου.

Δείτε εικόνες:

ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες ΔΕΘ, Θεσσαλονίκη, συγκεντρώσεις διαμαρτυρίες

19:52 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

