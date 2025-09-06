ΔΕΘ: Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη – Οι δύο βασικοί άξονες της ομιλίας του και οι τελευταίες πληροφορίες για τα μέτρα

Δέσμη φορολογικών μεταρρυθμίσεων με κοινωνικό αποτύπωμα αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Εκθέσεων Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, θα περιλαμβάνει φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, μέτρα για την οικογένεια, για εργαζόμενους, συνταξιούχους, ένστολους και το στεγαστικό. Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία τους στη ΔΕΘ θα αναφερθεί και στις γεωπολιτικές εξελίξεις, ενώ θα θέσει και τα πολιτικά διλήμματα.

Δύο βασικοί άξονες

Στις 19.30, στο συνεδριακό κέντρο της Θεσσαλονίκης «Ιωάννης Βελλίδης» αναμένεται να αναπτύξει την ομιλία του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με δύο βασικούς άξονες: τα οικονομικά μέτρα για το 2026 και τις μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Στο οικονομικό σκέλος, θα ανακοινώσει φορολογικές ελαφρύνσεις και μέτρα στήριξης ύψους 1,7 δισ. ευρώ, που θα προστεθούν στο πακέτο του 1 δισ. ευρώ που είχε παρουσιάσει τον περασμένο Απρίλιο για χαμηλοσυνταξιούχους και ενοικιαστές. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα περιγράψει μια «μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση» με στόχο την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για το σύνολο της κοινωνίας, τονίζοντας ότι έτσι οι πολίτες – δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και συνταξιούχοι – «θα δουν πραγματικές αυξήσεις στην τσέπη τους».

Στο πολιτικό σκέλος, ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί στο ρευστό διεθνές περιβάλλον, με παραδείγματα τις κρίσεις σε Γαλλία και Ολλανδία, και θα προτάξει την πολιτική βεβαιότητα και οικονομική σταθερότητα ως «κλειδιά» για την Ελλάδα. Παράλληλα, θα τονίσει ότι οι μεταρρυθμίσεις που ξεπερνούν τον ορίζοντα της τετραετίας απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις.

Ιδιαίτερη θέση στην ομιλία του θα έχει η ανάπλαση της ΔΕΘ. Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η έκθεση θα παραμείνει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους πως «δεν έχουν λόγο ανησυχίας» και δεσμεύτηκε ότι το έργο θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς.

Μέτρα για στέγαση, επενδύσεις και αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στο επίκεντρο της ομιλίας του πρωθυπουργού

Φορολογικές ελαφρύνσεις με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για τη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά θα περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο βρίσκονται:

Ριζικές αλλαγές στη φορολογία οικογενειών με παιδιά , με σημαντικές ελαφρύνσεις από το πρώτο παιδί και έμφαση στους πολύτεκνους.

, με σημαντικές ελαφρύνσεις από το πρώτο παιδί και έμφαση στους πολύτεκνους. Μείωση φόρου στα εισοδήματα από ενοίκια .

. Διορθωτικές παρεμβάσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών και μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα για πραγματικές αυξήσεις στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά καθώς και βελτιώσεις στους μισθούς των ενστόλων.

Ξεχωριστή θέση θα έχουν οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, με στόχο την αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων είτε μέσω κοινωνικής αντιπαροχής είτε μέσω της αξιοποίησης ακινήτων που παραμένουν κλειστά.

Στην κορυφή της ατζέντας τίθεται και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, με στήριξη της βιομηχανίας και ενίσχυση της εξωστρέφειας. Τον τελευταίο χρόνο έχουν εγκριθεί στρατηγικές επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ στον βιομηχανικό τομέα.