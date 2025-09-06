Ολυμπιακός – Προμηθέα Πάτρας 95-67: Φιλική νίκη στην επιστροφή Έβανς – BINTEO

Σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 95-67 του Προμηθέα Πάτρας. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τον έλεγχο από νωρίς κι έδωσαν ρυθμό στην επίθεσή τους, παρά τις απουσίες των διεθνών.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Σέιμπεν Λι πρόσθεσε 18 πόντους.

Ο Ντόντα Χολ κυριάρχησε κοντά στο καλάθι με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Καλίφα Κουμάτζι άφησε θετικά δείγματα με 12 πόντους. Ο Τάισον Γουόρντ μέτρησε 11 πόντους, αλλά έμεινε άστοχος έξω από τα 6,75 μ. (0/4).

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η επιστροφή του Κίναν Έβανς, που μετά τον σοβαρό τραυματισμό του αγωνίστηκε για 20 λεπτά και σκόραρε 3 πόντους.

Για την ομάδα της Πάτρας, ο Χάμοντς είχε 12 πόντους και ο Κόουλμαν 11.

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 39-39, 79-49, 95-67.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Λι 18 (1), Γουόρντ 11, Μπουρνελές 2, Έβανς 3, Βεζένκοβ 19 (3), Χολ 15, Νετζήπογλου 4, Πίτερς 2, Κουμάτζι 12, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ 9 (3)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 12 (2), Κόουλμαν 11 (1), Πλώτας 8 (1), Καπετάκης 5, Τσίπας, Λάγιος 6, Πρέκας, Κομνιανίδης 6 (1), Πόλικαπ 5, Μακιούρα 8 (2), Σταυρακόπουλος