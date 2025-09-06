Ολυμπιακός – Προμηθέα Πάτρας 95-67: Φιλική νίκη στην επιστροφή Έβανς – BINTEO

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Ολυμπιακός , Έβανς

Σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 95-67 του Προμηθέα Πάτρας. Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τον έλεγχο από νωρίς κι έδωσαν ρυθμό στην επίθεσή τους, παρά τις απουσίες των διεθνών.

Πρωταγωνιστής ήταν ο Σάσα Βεζένκοβ με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Σέιμπεν Λι πρόσθεσε 18 πόντους.

Ο Ντόντα Χολ κυριάρχησε κοντά στο καλάθι με 15 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Καλίφα Κουμάτζι άφησε θετικά δείγματα με 12 πόντους. Ο Τάισον Γουόρντ μέτρησε 11 πόντους, αλλά έμεινε άστοχος έξω από τα 6,75 μ. (0/4).

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η επιστροφή του Κίναν Έβανς, που μετά τον σοβαρό τραυματισμό του αγωνίστηκε για 20 λεπτά και σκόραρε 3 πόντους.

Για την ομάδα της Πάτρας, ο Χάμοντς είχε 12 πόντους και ο Κόουλμαν 11.

 

Τα δεκάλεπτα: 25-21, 39-39, 79-49, 95-67.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Λι 18 (1), Γουόρντ 11, Μπουρνελές 2, Έβανς 3, Βεζένκοβ 19 (3), Χολ 15, Νετζήπογλου 4, Πίτερς 2, Κουμάτζι 12, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ 9 (3)

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Λιμνιάτης): Χάμοντς 12 (2), Κόουλμαν 11 (1), Πλώτας 8 (1), Καπετάκης 5, Τσίπας, Λάγιος 6, Πρέκας, Κομνιανίδης 6 (1), Πόλικαπ 5, Μακιούρα 8 (2), Σταυρακόπουλος

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το φιλί ίσως είναι το καλύτερο «όπλο» κατά της τερηδόνας και όσο πιο παθιασμένο, τόσο το καλύτερο!

«Είμαι γιατρός – Πώς μεταμόρφωσα το σώμα μου μετά τα 50» – Οι συμβουλές που χαρίζουν δύναμη και μακροζωία

Η Realnews στο www.pressreader.com

DBRS: Τι σημαίνει η επιβεβαίωση της αξιολόγησης ΒΒΒ για την Ελλάδα – Σκυτάλη στη Moody’s στις 19 Σεπτεμβρίου

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό που λείπει σε 18 δευτερόλεπτα;

Πώς να κάνετε το iPad σας να φορτίζει πιο γρήγορα
περισσότερα
06:39 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Προκριματικά Μουντιάλ: Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σκόραρε στο «πάρτι» του Μαρόκου επί του Νίγηρα – ΒΙΝΤΕΟ

Το Μαρόκο έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στον Νίγηρα, τον οποίο συνέτριψε με 5-0 για τα π...
04:30 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

US Open: O Κάρλος Αλκαράθ ξεπέρασε με 3-0 το εμπόδιο του Νόβακ Τζόκοβιτς – Περιμένει στον τελικό τον Σίνερ ή τον Αλασίμ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Κάρλος Αλκαράθ απέδειξε για ακόμη μια φορά γιατί συγκαταλέγεται στους κορυφαίους τενίστες το...
02:30 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Εθνική Ελλάδας: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδωσε τα παπούτσια του σε μικρό οπαδό μετά την 5αρα επί της Λευκορωσίας – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα όμορφο περιστατικό εκτυλίχθηκε στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» μετά το παιχνίδι της Εθνικής Ελλ...
02:02 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Ήμασταν καταιγιστικοί, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να βρεθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο»

Η άνετη επικράτηση της Εθνικής Ελλάδας με 5-0 επί της Λευκορωσίας έφερε χαμόγελα, αλλά και αυξ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος