Θεσσαλονίκη: Η βόλτα του Κυριάκου Μητσοτάκη στα περίπτερα της 89ης ΔΕΘ – Το σχόλιο για το μονοθέσιο της McLaren

Με τον καθιερωμένο αγιασμό, στον οποίο παρέστη ο Πρωθυπουργός, άνοιξε τις πύλες της η 89η ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo, ενώ στη συνέχεια ξεκίνησε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα περίπτερα της έκθεσης.

Ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για τα χαρακτηριστικά της 89ης Διεθνούς Έκθεσης και αναφέρθηκε στο θέμα της ανάπλασης του χώρου της ΔΕΘ, ενώ ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για την υποστήριξή του προς τη ΔΕΘ και στην υπόθεση της ανάπλασης. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Η περιοδεία του κ. Μητσοτάκη στα περίπτερα άρχισε από το περίπτερο του ΟΠΑΠ, όπου βρίσκεται το μονοθέσιο της McLaren, το οποίο αναμφίβολα μαγνητίζει και προσελκύει το κοινό, καθώς υπάρχουν και δυο προσομοιωτές.

«Εγώ αν μπω εδώ, δεν ξαναβγώ ε; Θα μείνω μέσα σφηνωμένος» ρώτησε ο πρωθυπουργός κάνοντας χιούμορ λόγω του ύψους του.

Στην συνέχεια, τον υποδέχτηκε ομάδα Ποντιακού Σωματείου, χόρεψαν μπροστά του ποντιακούς χορούς, και στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός εισήλθε στο περίπτερο της ΕΡΤ, όπου ενημερώθηκε αναλυτικά για το νέο λογότυπο και το πρόγραμμα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. «Έφερε και γούρι στην Εθνική Ελλάδος, έτσι;», είπε στον Κωνσταντίνο Παπαβασιλείου ο κ. Μητσοτάκης για το ανανεωμένο λογότυπο, δίνοντας τα εύσημα για την τεχνολογική αναβάθμιση.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το περίπτερο όπου βρίσκεται το υπουργείο Εθνικής Άμυνας το οποίο κάθε χρόνο συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Εκεί είχε ολιγόλεπτη συνομιλία με αξιωματούχους του Στρατού. «Τα καλύτερα είναι μπροστά μας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης.

Στο περίπτερο του υπουργείου Αθλητισμού παρακολούθησε από κοντά επίδειξη κοριτσιών της ενόργανης γυμναστικής και τους ευχήθηκε να κατακτήσουν μετάλλιο.

Στο Υπουργείο Ναυτιλίας τον υποδέχθηκε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ μετά ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε το περίπτερο του υπουργείου Υγείας. Μάλιστα ο Πρωθυπουργός άκουσε τη φωνή του Άδωνι Γεωργιάδη από μακριά, σχολιάζοντας «ο Άδωνις φωνάζει;». Ακολούθως έκανε μια στάση και στη METLEN.