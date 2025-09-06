Άνοιξε τις πύλες της η 89η ΔΕΘ: Στον αγιασμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, που άνοιξε το πρωί του Σαββάτου 6/9 τις πύλες της, παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Τον αγιασμό τέλεσε ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Παραβρέθηκαν ο Επίτροπος στην Ε.Ε Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί, βουλευτές, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας.  Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη βόλτα του Πρωθυπουργού στα περίπτερα της ΔΕΘ.

