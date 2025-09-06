ΔΕΘ 2025: Ανοίγει τις πύλες της η 89η έκθεση – Το «πακέτο» των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ανοίγει τις πύλες της η 89η ΔΕΘ σήμερα. Δρακόντεια θα είναι τα μέτρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενόψει των εγκαινίων, καθώς περισσότεροι από 2.500 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σε όλη την πόλη, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από χθες το πρωί στο κέντρο της πόλης, με απαγόρευση στάθμευσης και εκτροπές στην κυκλοφορία, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Παράλληλα, θα υπάρχουν πολλά drones, για αυτό και υπάρχει η σκέψη από την αστυνομία να μην πετάξει το ελικόπτερο που ήταν προγραμματισμένο.

Για πρώτη φορά θα συνυπάρχει η ΔΕΘ με το Μετρό, όπου και εκεί θα είναι μεγάλη η παρουσία των αστυνομικών. Μάλιστα από τις 15:00 οι συρμοί του μετρό θα διέρχονται, αλλά δεν θα σταματούν στους σταθμούς «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Η κυκλοφορία στους υπόλοιπους σταθμούς του δικτύου θα διεξάγεται κανονικά.

Στα πρόσθετα μέτρα των αστυνομικών δυνάμεων θα είναι ότι θα φέρουν ακόμα και καταγραφικό με κάμερες.

Μητσοτάκης: Το μέλλον είναι η ΑΙ, όχι ο Τσίπρας – Θα κριθούμε στο τέλος της τετραετίας

Το βράδυ της Παρασκευής (5/9) ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε ερωτήσεις σε «χαλαρή» συζήτηση με δημοσιογράφους εν όψει της ομιλίας του στη ΔΕΘ, διαβεβαίωσε ότι όλα έχουν ήδη γραφτεί και ότι τα επόμενα βήματα είναι καθορισμένα, χωρίς να ανησυχεί για τη φετινή ΔΕΘ. «Μην ανησυχείτε, έχουμε και του χρόνου» τόνισε, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια του κυβερνητικού έργου.

Στις καταιγιστικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων σε τι ποσοστό έχουν «πέσει μέσα» τα δημοσιεύματα, ο κ. Μητσοτάκης σχολίασε: «Πετύχατε το 50%, αλλά δεν ξέρετε ποιο 50% είναι».

Όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, που μίλησε νωρίτερα στο συνέδριο του Economist, ο Πρωθυπουργός επέμεινε ότι η ΔΕΘ δεν είναι το κατάλληλο βήμα για να αναλωθούν σε προσωπικές αντιπαραθέσεις. «Δεν είναι αυτό το αντικείμενο της ΔΕΘ» δήλωσε χαρακτηριστικά και συνέχισε, λέγοντας με νόημα: «Εγώ ήμουν σε μια εκδήλωση για την Tεχνητή Nοημοσύνη (σ.σ. με τον CEO της Open AI, Σαμ Άλτμαν), οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος είναι με το μέλλον».

«Το 2019 και το 2023 δεν είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον Τσίπρα, μήπως του δίνετε πολλή σημασία;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το «πακέτο» της ΔΕΘ

Μέτρα που θα αφήνουν κοινωνικό αποτύπωμα και θα απαντούν σε κρίσιμα προβλήματα της κοινωνίας, περιλαμβάνει το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει απόψε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργλος, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο «πακέτο» παροχών περιλαμβάνονται μέτρα με στόχο να δώσουν λύσεις σε τρία βασικά πεδία: τη στεγαστική κρίση, το δημογραφικό πρόβλημα και τη στήριξη της μεσαίας τάξης. Το «καλάθι» θα περιλαμβάνει επίσης μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, ενώ, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, οι μειώσεις στους φορολογικούς συντελεστές θα αφορούν τους πάντες.

Φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, στήριξη της οικογένειας και πρωτοβουλίες για τη στεγαστική κρίση είναι ο βασικός άξονας των εξαγγελιών του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σήμερα το απόγευμα στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το «καλάθι» θα περιλαμβάνει κι άλλα μέτρα ενίσχυσης των εισοδημάτων, στα περιθώρια που αφήνει το πλεόνασμα των δημοσίων ταμείων.

«Οι παρεμβάσεις αυτές, που θα ξεπερνούν το 1,5 δισ. ευρώ, είναι εφικτές χάρη στην αποτελεσματική οικονομική πολιτική που έχουμε ασκήσει, επειδή έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε σημαντικά και με πρωτοφανή τρόπο τις τελευταίες δεκαετίες τη φοροδιαφυγή», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Ριζικές αλλαγές στη φορολογία οικογενειών με παιδιά, μέσω σημαντικών ελαφρύνσεων από το πρώτο κιόλας παιδί και με ιδιαίτερη έμφαση στους πολύτεκνους. Μείωση του φόρου στα εισοδήματα από ενοίκια. Διορθωτικές κινήσεις στο τεκμαρτό εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών και μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των ανακοινώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Όπως σχολίασε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, «η ομιλία του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα περιλαμβάνει ένα πλήρες σκεπτικό, μια πλήρη μεταρρυθμιστική προσπάθεια στον χώρο της οικονομίας, στον χώρο της φορολογίας, που θα απαντά σε μία σειρά από αυτά τα προβλήματα».

Με βασικό προσανατολισμό την ενίσχυση του εισοδήματος έρχονται ανακοινώσεις για πραγματικές αυξήσεις στους συνταξιούχους με προσωπική διαφορά και τους μισθούς των ενστόλων. Ξεχωριστή θέση θα έχουν οι παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Στόχος είναι η αύξηση των διαθέσιμων ακινήτων είτε μέσω της κοινωνικής αντιπαροχής είτε μέσω της αξιοποίησης όσων παραμένουν κλειστά. Ψηλά στην ατζέντα είναι η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου με στήριξη της βιομηχανίας και αύξηση της εξωστρέφειας. Τον τελευταίο χρόνο έχουν εγκριθεί οι στρατηγικές επενδύσεις ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ στον χώρο της βιομηχανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να προχωρήσει σε ανακοίνωση για μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, από την οποία δεν θα εξαιρείται κανείς.

«Ένα πακέτο το οποίο φαίνεται ότι θα αγγίξει το 1,7 δισ. ευρώ» σημείωσε, προσθέτοντας ότι στόχος της κυβέρνησης είναι μέσω της μείωσης της φορολογίας, των φοροελαφρύνσεων, να αυξηθεί το εισόδημα των πολιτών με μόνιμα μέτρα και μέτρα τα οποία θα έχουν άμεσο αντίκτυπο. Έμφαση θα δοθεί επίσης στις οικογένειες με παιδιά.

«Στόχος είναι με τα μέτρα που θα ακούσουμε, να αντιμετωπιστεί, μεταξύ άλλων ,και το μεγάλο θέμα που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια», συμπλήρωσε. Ο Πρωθυπουργός θα επιμείνει στο ότι από το 2019 μέχρι και σήμερα η κυβέρνηση έχει λάβει αποφάσεις που δείχνουν τη συνέπεια λόγων και έργων τόσο ως προς τη μείωση των φόρων όσο και την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών.