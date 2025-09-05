Θεσσαλονίκη: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και συγκεντρώσεις λόγω ΔΕΘ – Κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα για τα Τέμπη

Σε φρούριο έχει μετατραπεί η Θεσσαλονίκη ενόψει των εγκαινίων της ΔΕΘ το Σάββατο (5/9). Οι αρχές έχουν λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην πόλη, καθώς και φέτος έχουν προγραμματιστεί συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, την ώρα της ομιλίας του Πρωθυπουργού στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Σωματεία, φορείς και συλλογικότητες ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους με αιτήματα που εκτείνονται από την ακρίβεια, τα εργασιακά δικαιώματα μέχρι την Παιδεία και τη δημόσια Υγεία.

Πόλη-φρούριο η Θεσσαλονίκη: 3.000 αστυνομικοί, drones και «Αύρες»

Σε καίρια σημεία της πόλης έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αστυνομικές δυνάμεις θα είναι αναπτυγμένες περιμετρικά του ΑΠΘ, στο Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης αλλά και σε όλες τις περιοχές συγκεντρώσεων.

Επί ποδός θα βρίσκονται 2.500-3.000 αστυνομικοί, ενώ οι δρόμοι περιμετρικά της ΔΕΘ και του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης» αναμένεται να κατακλυστούν από διμοιρίες της Ελληνικής Αστυνομίας, οι οποίες θα καταφθάσουν και από την Περιφέρεια αλλά και από την Αθήνα. Στους δρόμους θα βρίσκονται και δύο «Αύρες».

Παράλληλα, drones, που έχουν επιστρατευτεί, θα επιτηρούν από αέρος και θα μεταφέρουν ζωντανή εικόνα στο Επιχειρησιακό Κέντρο.

Πληροφορίες που μετέδωσε το ThessPost.gr, ανέφεραν ότι στο επίκεντρο των «κόκκινων σημείων» τίθενται για πρώτη φορά σε εγκαίνια ΔΕΘ και οι στάσεις του μετρό, ιδίως το «Σιντριβάνι». Αρμόδιες πηγές εξηγούν ότι δεν αποκλείεται ακόμη και ο αποκλεισμός σε συγκεκριμένο κομμάτι της βασικής γραμμής, μια τακτική η οποία ακολουθείται επί σειρά ετών και στην Αθήνα.

Τα συλλαλητήρια

Κάλεσμα σε μαζικό συλλαλητήριο στις 18:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου απευθύνουν η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους, «ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι νέοι και οι νέες αγωνίζονται ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο, ενάντια στην ακρίβεια, για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, για σταθερή και πλήρη εργασία, για Υγεία και Ασφάλεια, συντάξεις και παροχές, και για την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση με σεβασμό στους δημοκρατικούς θεσμούς».

Συνδικάτα, εργατικά σωματεία και φορείς της Θεσσαλονίκης προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 17:30 στην πλατεία ΧΑΝΘ, όπου καλεί και το ΚΚΕ.

Στις 18:00 συγκέντρωση στην Καμάρα οργανώνουν εργατικά σωματεία, συλλογικότητες και οργανώσεις της αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου, ενώ την ίδια ώρα οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς δίνουν ραντεβού στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας.

Συγκέντρωση θα πραγματοποιήσουν και οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, με πανελλαδικό χαρακτήρα, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στις 17:00 στον Λευκό Πύργο. Σε ανακοίνωσή τους τονίζουν: «Δεν αντέχουμε τη μίζερη και αναξιοπρεπή ζωή που οι πολιτικές τους όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν επιβάλει».

Κινητοποιήσεις αναμένεται να πραγματοποιήσουν και αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Στους δρόμους για τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Κάλεσμα σε όλους τους πολίτες να βγουν στους δρόμους, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, την ώρα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, απηύθυνε η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών.

Συγκεκριμένα, στην Αθήνα, η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 19:00, στο Σύνταγμα.

Ανάλογες κινητοποιήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν, μεταξύ άλλων, σε: Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλο, Χανιά, Ρόδο, Δράμα, Ναύπλιο, Καρπενήσι, Καρδίτσα, Ιωάννινα, Βέροια, Κέρκυρα, Σύρο, Νάξο, Μύκονο, Πάρο, Ρέθυμνο, Αλεξανδρούπολη, Σέρρες, Λευκάδα, Τρίκαλα, Τρίπολη, Χαλκίδα, Καβάλα, Σπέτσες, Λιβαδειά, Πύργο, Αγρίνιο, Γρεβενά. Πτολεμαΐδα, Καλαμάτα, Καλαμπάκα, Άμφισσα, Αμαλιάδα.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Μαρία Καρυστιανού αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «Ζωή χωρίς Οξυγόνο. Έκλεισε η δικογραφία των Τεμπών! Ανήθικα και ατιμωτικά για τη μνήμη των θυμάτων, για εμάς, για εσάς, για την ελληνική κοινωνία, για την αλήθεια, για τη δικαιοσύνη…».

«Έτσι ολοκληρώθηκε η ανάκριση για το έγκλημα που συγκλόνισε την Ελλάδα και μας κατέκαψε τα παιδιά… Αίφνης, χωρίς επιστημονικές απαντήσεις για την παρουσία του ξυλολίου, για τα αίτια πρόκλησης της πυρόσφαιρας, για όλα όσα η δικαιοσύνη υποχρεούται να ερευνήσει. Χωρίς να μας απαντήσει 2,5 χρόνια μετά “τι έκαψε ζωντανά τα παιδιά μας;» και χωρίς έρευνα για το παράνομο φορτίο! Έκλεισε λίγες ώρες πριν λάβουν το πόρισμα του Χημείου του Κράτους! Χωρίς να συμπεριλαμβάνουν το πόρισμα που μιλά για ξυλόλιο και υδρογονάνθρακες σε ακόμη 12 σημεία! Δεν άντεξαν την αλήθεια που τους ξέφυγε», αναφέρει στην συνεχίζει.

«6 Σεπτεμβρίου κατεβαίνουμε στις πλατείες! Σε όλη την Ελλάδα! Όπου χτυπά ελληνική καρδιά. Όλοι μαζί για το δικαίωμα στην αληθινή ζωή! Τη δίκαιη! Που επαναφέρει την τάξη! Που μοιράζει απλόχερα αγάπη και ασφάλεια! Και για το δικαίωμα στο φως, στο οξυγόνο…», κατέληξε.

