Σε ρυθμούς ΔΕΘ η Θεσσαλονίκη: Πού θα απαγορεύεται η στάθμευση από σήμερα έως και την Κυριακή – Όλες οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

κοινωνία

ΔΕΘ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα μέτρα της Τροχαίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ενόψει των εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, από σήμερα στις 03.00 το μεσημέρι έως και τις 08.00 το βράδυ Κυριακής δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση όλων των οχημάτων, στη Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.  και στη Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.

Από αύριο τα μέτρα θα επεκταθούν καθώς από τις 06.00 το πρωί δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

  • Αγγελάκη, σε όλο το μήκος της.
  • Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.
  • Αγ. Δημητρίου, από Πλατεία Ευαγγελίστριας μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου και από Προξένων μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.
  • Γ. Λαμπράκη, από Εγνατία μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Αρμενοπούλου, από Μελενίκου μέχρι Εθν. Αμύνης.
  • Ν. Γερμανού, από Πλατεία Λευκού Πύργου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.
  • Ιασωνίδου, από Εγνατία έως Αγ. Δημητρίου.
  • Καυτανζόγλου, στο ρεύμα καθόδου.

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, από ώρα 15.00΄ σταδιακά, ανάλογα με την εξέλιξη των συλλαλητηρίων, δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, στις παρακάτω οδούς του κέντρου της πόλης:

  • Λ. Στρατού, από Καυτανζόγλου μέχρι Πλατεία Χ.Α.Ν.Θ.
  • Γ΄ Σεπτεμβρίου, από Μ. Αλεξάνδρου μέχρι Αγίου Δημητρίου.
  • Βασ. Όλγας, από Μ. Μπότσαρη μέχρι Αγίας Τριάδος.
  • Βασ. Γεωργίου, από Αγίας Τριάδος μέχρι Μ. Ανδρόνικου.
  • Λεωφ. Νίκης, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Κουντουριώτη, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Κων/νου Καραμανλή, από Κατσιμίδη μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Εγνατία, από Λαγκαδά μέχρι Γ΄ Σεπτεμβρίου.
  • Εθν. Αμύνης, από Αγίου Δημητρίου μέχρι Πλατεία Λευκού Πύργου.
  • Τσιμισκή, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Αγίου Δημητρίου, από Λαγκαδά μέχρι Στεφάνου Δραγούμη.
  • Αγίας Σοφίας, από Εγνατία μέχρι την πλατεία Αγίας Σοφίας, καθώς και περιμετρικά της πλατείας Αγίας Σοφίας.
  • Π. Μελά, καθ’ όλο το μήκος της.
  • Βενιζέλου, καθ’ όλο το μήκος της.

Την ίδια ημέρα από τις 08.00 το πρωί έως τις 08.00 το βράδυ, δεν θα επιτρέπεται η στάση-στάθμευση όλων των οχημάτων στην οδό Στίλπωνος Κυριακίδη, από τη συμβολή της με την οδό Κατσιμίδη έως τη συμβολή της με την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται η ισχύουσα απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στις οδούς Τσιμισκή, Εγνατία και Αγίας Σοφίας, καθώς και στις λεωφόρους Νίκης και Μ. Αλεξάνδρου.

