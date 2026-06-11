Mehr: Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγη από αμερικανικό βλήμα στον Κόλπο του Ομάν

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Η ένταση στις θαλάσσιες διόδους της Μέσης Ανατολής κλιμακώνεται επικίνδυνα έπειτα από νέο στρατιωτικό πλήγμα στον Κόλπο του Ομάν, όπου ιρανική φορτηγίδα δέχθηκε πλήγμα από αμερικανικό βλήμα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του πλοίου που μετέφερε εμπορεύματα πρώτης ανάγκης, ευτυχώς όμως χωρίς να υπάρξουν θύματα μεταξύ του πληρώματος.

A US projectile hit a 150-ton cargo dhow from Sirik in Iran’s southern Hormozgan province in the Sea of Oman early on Thursday, Sirik governor said. Reza Shahidian said the dhow had five crew members, who were rescued with help from passing vessels and transferred to Oman. The… — Iran International English (@IranIntl_En) June 11, 2026

Το χρονικό του πλήγματος και η διάσωση

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr, το οποίο επικαλείται τον Ιρανό κυβερνήτη της κομητείας Σιρίκ, Ρεζά Σαχιντιάν, μια ιρανική εμπορική φορτηγίδα επλήγη από αμερικανικό βλήμα στον Κόλπο του Ομάν νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Η χωρητικότητας 150 τόνων φορτηγίδα, η οποία ανήκε σε κατοίκους της Σιρίκ και μετέφερε είδη πρώτης ανάγκης από το λιμάνι Χασάμπ του Ομάν, επλήγη περίπου 5 ναυτικά μίλια ανοικτά του Χασάμπ, διευκρίνισε ο Σαχιντιάν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι και τα πέντε μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από διερχόμενα πλοία και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Ομάν.