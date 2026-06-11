Mehr: Ιρανικό εμπορικό πλοίο επλήγη από αμερικανικό βλήμα στον Κόλπο του Ομάν

Η ένταση στις θαλάσσιες διόδους της Μέσης Ανατολής κλιμακώνεται επικίνδυνα έπειτα από ένα νέο στρατιωτικό πλήγμα στον Κόλπο του Ομάν, όπου ιρανική φορτηγίδα επλήγη από αμερικανικό βλήμα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του πλοίου που μετέφερε εμπορεύματα πρώτης ανάγκης, ευτυχώς όμως χωρίς να υπάρξουν θύματα μεταξύ του πληρώματος.

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Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ
Στενά του Ορμούζ / Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η ένταση στις θαλάσσιες διόδους της Μέσης Ανατολής κλιμακώνεται επικίνδυνα έπειτα από νέο στρατιωτικό πλήγμα στον Κόλπο του Ομάν.
  • Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr, μια ιρανική εμπορική φορτηγίδα επλήγη από αμερικανικό βλήμα στον Κόλπο του Ομάν νωρίς το πρωί της Πέμπτης.
  • Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του πλοίου, όμως και τα πέντε μέλη του πληρώματος διασώθηκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν στο Ομάν.

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Η ένταση στις θαλάσσιες διόδους της Μέσης Ανατολής κλιμακώνεται επικίνδυνα έπειτα από νέο στρατιωτικό πλήγμα στον Κόλπο του Ομάν, όπου ιρανική φορτηγίδα δέχθηκε πλήγμα από αμερικανικό βλήμα τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

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Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή του πλοίου που μετέφερε εμπορεύματα πρώτης ανάγκης, ευτυχώς όμως χωρίς να υπάρξουν θύματα μεταξύ του πληρώματος.

Το χρονικό του πλήγματος και η διάσωση

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Mehr, το οποίο επικαλείται τον Ιρανό κυβερνήτη της κομητείας Σιρίκ, Ρεζά Σαχιντιάν, μια ιρανική εμπορική φορτηγίδα επλήγη από αμερικανικό βλήμα στον Κόλπο του Ομάν νωρίς το πρωί της Πέμπτης.

Η χωρητικότητας 150 τόνων φορτηγίδα, η οποία ανήκε σε κατοίκους της Σιρίκ και μετέφερε είδη πρώτης ανάγκης από το λιμάνι Χασάμπ του Ομάν, επλήγη περίπου 5 ναυτικά μίλια ανοικτά του Χασάμπ, διευκρίνισε ο Σαχιντιάν.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι και τα πέντε μέλη του πληρώματος διασώθηκαν από διερχόμενα πλοία και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Ομάν.

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