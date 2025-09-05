Αλέξης Τσίπρας: «Χρειαζόμαστε μία νέα εθνική πυξίδα, έναν νέο πατριωτισμό» – ΒΙΝΤΕΟ

Στην ανάγκη χάραξης μιας «Νέας Εθνικής Πυξίδας» που θα καθοδηγήσει τη χώρα με μακροπρόθεσμο σχέδιο και συνεννόηση αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στο 5ο Συνέδριο «Thessaloniki Metropolitan Summit», που διοργανώνει ο Economist.

Αναφερόμενος στους άξονες που πρέπει να κινηθεί το επόμενο διάστημα η ελληνική οικονομία, ο Αλέξης Τσίπρας πρότεινε μεταξύ άλλων την δημιουργία ενός ταμείου με μία μόνο προτεραιότητα: «Τη στήριξη των νέων γενεών».

«Ένα “προσοχή, αδιέξοδο” αναβοσβήνει πάνω από την Ελλάδα» επεσήμανε ο πρώην πρωθυπουργός.

«Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό»

«Χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό. Που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το κράτος, ως όρο για την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας μας» τόνισε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Ταυτόχρονα πρότεινε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο και την χρηματοδότησή του μέσα από τη δημιουργία ενός εθνικού ταμείου σύγκλισης με στόχο την κατεύθυνση και υλοποίηση επενδύσεων σε τομείς στρατηγικής προτεραιότητας, της σύμπραξης του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, και της μόχλευσης ιδιωτικών κεφαλαίων.

Οι 9 άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης

Συνολικά, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε τους 9 βασικούς άξονες του Εθνικού Σχεδίου Ανάταξης με ορίζοντα πενταετίας με στόχο την ευημερία και γιατί όπως ανέφερε χωρίς κοινωνική συνοχή, δεν υπήρξε και δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη.

Οι 9 άξονες:

Ισχυρό και δίκαιο κράτος

Αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου

Στήριξη της εργασίας

Ανθεκτικότητα και ενεργειακή ασφάλεια

Δημογραφική ανθεκτικότητα

Μείωση ιδιωτικού χρέους

Τεχνολογική αναβάθμιση και ψηφιακή αυτονομία

Αναδιανομή και Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης

Εθνική Ασφάλεια.

«Η χώρα χρειάζεται άμεσα ένα μεγάλο αναπτυξιακό σοκ. Ένα σοκ εφάμιλλο των αντίστοιχων της περιόδου Τρικούπη και Βενιζέλου. Διαφορετικά, θα χάσει οριστικά το τρένο της σύγκλισης και θα βρεθεί εκ νέου σε συνθήκες υπαρξιακής κρίσης» πρόσθεσε ο πρώην πρωθυπουργός, γιατί -όπως ανέφερε- αν επιμένουμε να σπέρνουμε κοινωνική αδικία, εργασιακή απορρύθμιση, διαφθορά και απληστία των κερδών, θα θερίσουμε αδιέξοδο.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση

Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την οποία κατηγόρησε πως έχει όλη την ευθύνη διότι δεν έκανε τίποτε από αυτά που η οικονομία χρειάζεται.

Παράλληλα παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία που δείχνουν ότι η Ελλάδα απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από τους μέσους όρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι μόνο στο οικονομικό πεδίο αλλά και σε ζητήματα θεσμικής λειτουργίας και δημοκρατίας.

Χαρακτήρισε δείκτες ντροπής όλους τους δείκτες που δείχνουν την προϊούσα κοινωνική και οικονομική αποσάθρωση και έθεσε ως κεντρικό χαρακτηριστικό της διακυβέρνησης Μητσοτάκη τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.

«Χρόνο με τον χρόνο, απομακρυνόμαστε από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν την κρίση, το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα ήταν κοντά στο 80%, του μέσου όρου της Ε.Ε. Σήμερα είναι κοντά στο 60%» υπογράμμισε και τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξουν άμεσα αποφάσεις, τώρα, που θα αλλάξουν τη ρότα του σκάφους, γιατί οδηγούμαστε στα βράχια.

«Είναι κενό γράμμα ό,τι κι αν λέμε για καλύτερη Ελλάδα το 2030, αν δεν αποκαταστήσουμε την δυνατότητα του κράτους να υπάρχει και να λειτουργεί με δικαιοσύνη» ανέφερε.

Εξήγησε πως η ομιλία του έχει στόχο «να είναι χρήσιμος για τον τόπο και το μέλλον του», αλλά αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι ευχάριστος.

«Όποιος θέλει να ακούσει ευχάριστα πράγματα, μπορεί να περιμένει την αυριανή ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Εκεί, θα δώσει τη δική του εικόνα, κατασκευασμένη από φωτεινά χρώματα, αισιοδοξία, και κάποιες παροχές. Πακέτο παροχών, διαβάζω ότι θα εξαγγείλει. Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δις», σημείωσε.

«Δημοσιονομικός μερκαντιλισμός»

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε πως ο μοναδικός στόχος της κυβέρνησης «είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία» και εξήγησε πως πρόκειται για μία πολιτική, την οποία αποκάλεσε δημοσιονομικό μερκαντιλισμό, που «συσσωρεύει πόρους που στερεί από τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και την πραγματική οικονομία, ώστε να χρησιμοποιήσει μέρος τους με τη μορφή επιδομάτων και ευκαιριακών παροχών στην προσπάθεια αύξησης της εκλογικής επιρροής».

«Η διαφθορά που ξεκινάει από θύλακες της κυβέρνησης διαβρώνει το κράτος»

Αναφερόμενος στις αποκαλύψεις σκανδάλων και συνολικά στα έργα και τις ημέρες της κυβέρνησης σημείωσε ότι υπάρχει ένα τεράστιο ηθικό ζήτημα «που στις μέρες μας έχει γίνει κυρίαρχο πολιτικό, κοινωνικό, αλλά και οικονομικό ζητούμενο. Την εντιμότητα. Γιατί η διαφθορά που ξεκινάει από θύλακες της κυβέρνησης διαβρώνει το κράτος. Γιατί η αναξιοκρατία, που ξεκινάει από το Μαξίμου διαβρώνει την εμπιστοσύνη στο κράτος. Γιατί η μεροληψία, η εύνοια για τους «δικούς μας», για τους έχοντες, για συγγενείς και φίλους, για κομματικούς παράγοντες, που ξεκινάει από την εκτελεστική εξουσία, απλώνεται στη Δικαιοσύνη, και απαξιώνει το κράτος».

«Να κάνουμε καλύτερη την πατρίδα μας»

Τέλος μίλησε χαρακτηριστικά για ένα νέο όραμα συνεισφοράς για να κάνουμε καλύτερη την πατρίδα μας. «Ακούω, συχνά, όλοι πιστεύω το ακούμε, το στερεότυπο της απογοήτευσης: Αυτή είναι η Ελλάδα… Ιδίως όταν βλέπουμε την κρατική αναποτελεσματικότητα αλλά και την αδικία, την αναξιοκρατία, τη διαφθορά. Όταν βλέπουμε τα επιδοτούμενα κομματικά στελέχη να κυκλοφορούν με τις Πόρσε. Από την άλλη όμως υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, που πρέπει να αναδείξουμε. Της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου. Του γνήσιου πατριωτισμού. Η Ελλάδα της αξέχαστης Αθηνάς Παπαχρήστου, που δώρισε το υστέρημά της για την αγορά ενός ασθενοφόρου. Αυτή είναι η Ελλάδα!»

«Έχουμε υποχρέωση να συμβάλουμε όλοι, ώστε αυτή η φράση να γίνει από μοιρολατρία υπερηφάνεια» τόνισε.

«Χρειαζόμαστε μία νέα εθνική πυξίδα»

«Με απασχολεί το αύριο της πατρίδας μας. Το αύριο θα το καθορίσει η σπορά του σήμερα. Αν επιμένουμε να σπέρνουμε κοινωνική αδικία, εργασιακή απορρύθμιση, διαφθορά και απληστία των κερδών, θα θερίζουμε διαρκώς αδιέξοδο και νέα υπαρξιακή κρίση» συμπλήρωσε ο Αλέξης Τσίπρας και δήλωσε: «Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές ούτε αρκούν τα συνήθη πολιτικά στερεότυπα για να αντιμετωπίσουν τις επείγουσες προκλήσεις . Η ανάγκη να μπει η χώρα σε έναν άλλο δρόμο, να υιοθετήσει ένα άλλο παραγωγικό πρότυπο χρειάζεται επιμονή, αγώνα, ακόμα και συγκρούσεις με το παλιό που από τη φύση του αντιστέκεται».

«Μια τέτοια θεμελιώδης αλλαγή δεν μπορεί να επιβληθεί από τα πάνω ή μόνο από τα πάνω. Χρειαζόμαστε μία νέα εθνική πυξίδα, χρειαζόμαστε έναν νέο πατριωτισμό που κατανοεί την υγιή οικονομία, το στέρεο και σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο, την κοινωνική συνοχή, την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και το κράτος ως όρο για την ασφάλεια και την πρόοδο της πατρίδας μας. Και σε αυτή την προσπάθεια είναι ανάγκη να συμβάλλουν όλες οι παραγωγικές και κοινωνικές τάξεις» κατέληξε ο πρώην πρωθυπουργός.