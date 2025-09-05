Διδυμότειχο: Ίσως και αύριο εξιτήριο για τα 2 παιδιά που μεταφέρθηκαν λιπόθυμα στο νοσοκομείο

Βελτίωση παρουσιάζει η υγεία των δύο παιδιών, ηλικίας 4 ετών, που χθες μεταφέρθηκαν από τους γονείς τους σε άσχημη κατάσταση στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των γονέων, τα δύο παιδιά, μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, που ζουν στην περιοχή Πανοράματος Διδυμοτείχου, βρίσκονταν κοντά στη συνοικία που μένουν και μάλλον όπως είπαν, εισέπνευσαν ή έφαγαν ουσία φυτοφαρμάκου. Μάλιστα, πατέρας έφερε λίγο αργότερα κάποια παλιά κουτιά από φυτοφάρμακα που βρέθηκαν στον χώρο.

Αποτέλεσμα ήταν τα δύο παιδιά να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο, το ένα λιπόθυμο και το άλλο σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Οι γιατροί και παιδίατροι προσπάθησαν αμέσως να παράσχουν την προβλεπόμενη αγωγή αν και δεν γνώριζαν ποια ήταν η ουσία, που τους έφερε σε αυτή την κατάσταση.

Σήμερα, τα παιδιά νοσηλεύονται στην Παιδιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, και είναι κλινικά σταθερά, όπως δήλωσε ο διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου, Κώστας Βαφειάδης στην ΕΡΤ Ορεστιάδας, ενώ άρχισαν να σιτίζονται.

Σε περίπτωση που η εξέλιξη της υγείας τους το επιτρέψει, αύριο αναμένεται να πάρουν εξιτήριο, ενώ οι εξετάσεις τους έχουν σταλεί για περαιτέρω διερεύνηση στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, φαίνεται ότι η δηλητηρίαση των δύο παιδιών δεν οφείλεται σε φυτοφάρμακο.

