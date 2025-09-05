Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Αποχαιρετά» τον Τζόρτζιο Αρμάνι φορώντας μία δημιουργία του – «Ήταν τιμή μου»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Φωτογραφία: Instagram/ilianapapageorgiou

Βαθιά θλίψη στον χώρο της παγκόσμιας μόδας σκόρπισε ο θάνατος του θρυλικού σχεδιαστή, Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος επηρέασε όσο λίγοι την αισθητική και τις τάσεις των τελευταίων δεκαετιών.

Πολλές προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, της τέχνης και του θεάματος έσπευσαν να τιμήσουν τη μνήμη του, αναρτώντας φωτογραφίες και συγκινητικά μηνύματα στα social media.

Αναμεσά τους και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου η οποία μοιράστηκε μία φωτογραφία από fashion show φορώντας δημιουργία του Τζόρτζιο Αρμάνι.

«Ένας από καρδιάς αποχαιρετισμός στον κύριο Armani που το όραμά του όχι μόνο διαμόρφωσε αλλά ενέπνευσε ολόκληρες γενιές. Σας ευχαριστώ, ήταν τιμή μου», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Τζόρτζιο Αρμάνι, Ηλιάνα Παπαγεωργίου

