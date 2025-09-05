Μονακό: Το «αντίο» της πριγκίπισσας Σαρλίν στον Τζόρτζιο Αρμάνι και η φωτογραφία με το εντυπωσιακό νυφικό

Enikos Newsroom

lifestyle

Μονακό: Το «αντίο» της πριγκίπισσας Σαρλίν στον Τζόρτζιο Αρμάνι και η φωτογραφία με το εντυπωσιακό νυφικό

Η πριγκίπισσα Σαρλίν του Μονακό απέτισε, τον δικό της φόρο τιμής στον θρυλικό σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι (Giorgio Armani) ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

Με μια συγκινητική ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του Παλατιού των Μονεγάσκων στο Instagram, η πριγκίπισσα εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του μεγάλου δημιουργού.

«Με μεγάλη λύπη, ο πρίγκιπας κι εγώ πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του Τζόρτζιο Αρμάνι. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή στον κόσμο της μόδας, δημιουργώντας και διαμορφώνοντας τάσεις που επηρέασαν γενιές. Ανάμεσα στα έργα του ήταν και το νυφικό μου, τον Ιούλιο του 2011. Το έργο και τα επιτεύγματά του θα τον ξεπεράσουν χρονικά και θα συνεχίσουν να είναι παρόντα στο μέλλον», ανέφερε.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από ένα ασπρόμαυρο στιγμιότυπο από την ημέρα της θρησκευτικής γαμήλιας τελετής της πριγκίπισσας Σαρλίν και του πρίγκιπα Αλβέρτου.

Όπως αναφέρει το Μonaco Τribune, το ζευγάρι ποζάρει δίπλα στον σχεδιαστή μέσα στο παλάτι με την Σαρλίν να φορά το εντυπωσιακό νυφικό της, δημιουργία του οίκου Armani Privé.

Το νυφικό θεωρείται ένα από τα πιο κομψά και εντυπωσιακά στην ιστορία των βασιλικών γάμων. Σύμφωνα με τη Vogue, «τρεις μοδίστρες χρειάστηκαν 2.500 ώρες για να δημιουργήσουν το φόρεμα, το οποίο κοσμούσαν 40.000 κρύσταλλα Swarovski και 20.000 δάκρυα από φίλντισι».

(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Επιθεώρησε τα έργα που αλλάζουν το χάρτη της υγειονομικής περίθαλψης στη Βόρεια Ελλάδα

Προειδοποίηση ΕΟΠΥΥ: Νέα εκστρατεία ηλεκτρονικής απάτης με παραπλανητικά e-mail

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 4 % στο εμπορικό έλλειμμα τον μήνα Ιούλιο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία

Ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια: Έρχονται εκπτώσεις έως και 50% – Ποιους αφορά

Κολλάει το κινητό σας; Πώς να διορθώσετε το πρόβλημα και να βελτιώσετε την ταχύτητά του

Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS πλησιάζει τον Άρη – Σε ετοιμότητα οι ευρωπαϊκοί δορυφόροι
περισσότερα
16:27 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Βαρύ πένθος για την Έμιλυ Κολιανδρή – Πέθανε η μητέρα της

Δύσκολες ώρες περνάει η Έμιλυ Κολιανδρή. Λίγες ημέρες πριν από την πρεμιέρα του Γ’ Κύκλου για ...
15:47 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Τράβις Κέλσι: Η γκάφα της μητέρας του στο Instagram για την Τέιλορ Σουίφτ προκάλεσε αντιδράσεις

Μια απρόσεκτη ενέργεια στα social media ήταν αρκετό για να βρεθεί η μητέρα του Τράβις Κέλσι, Ν...
13:59 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Νίκος Πορτοκάλογλου: Το πρώτο του μήνυμα μετά την επέμβαση – «Έπειτα από 10 ημέρες θα είμαι έτοιμος για νέες περιπέτειες»

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου έκανε την πρώτη του ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο. Την Τετάρτη ο τραγο...
09:25 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Χατζής για Μαρινέλλα: «Στην κατάστασή της δεν κάνει να συγκινηθεί καθόλου» – Όσα αποκάλυψε για την υγεία της

Για την κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας μίλησε μεταξύ άλλων ο Κώστας Χατζής σε συνέντευξή ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος