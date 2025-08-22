Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Χαλαρώνει στην Κίμωλο με καλή παρέα – «Ένιωσα ξανά όλη τη μαγεία της» – ΦΩΤΟ

Στην Κίμωλο βρίσκεται η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Μετά την Κάλυμνο, την Πάτμο και τη Μύκονο, το μοντέλο και παρουσιάστρια επισκέφτηκε ακόμα ένα νησί του Αιγαίου, προκειμένου να περάσει λίγες μέρες ξεκούρασης και χαλάρωσης, ενώ συνάντησε και μια καλή της φίλη.

«Κίμωλος, ένα μικρό μυστικό στο Αιγαίο. Ήσυχη, τρυφερή, με χαμόγελα ανθρώπων που σε κάνουν να νιώθεις πως ανήκεις εδώ από πάντα.

Σοκάκια γεμάτα φως, σπίτια ντυμένα στο λευκό, χρώματα που σε ταξιδεύουν και νερά τόσο διάφανα που μοιάζουν με όνειρο.

Ήρθα λίγες μέρες να βρω τη φίλη μου… και ένιωσα ξανά όλη τη μαγεία της», έγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Δείτε φωτογραφίες