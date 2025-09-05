Στη Θεσσαλονίκη από σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου – Την Παρασκευή η συνέντευξη Τύπου

Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντοπούλου

Σειρά επαφών θα έχει η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Θεσσαλονίκη, η οποία ξεκινάει από σήμερα την παρουσία της στη ΔΕΘ.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας, στις 6 απόγευμα η κ. Κωνσταντοπούλου θα βρεθεί στο πλευρό των Εποχικών Πυροσβεστών, στο Συλλαλητήριο των Ενστόλων στον Λευκό Πύργο.

Νωρίτερα θα επισκεφθεί το Μνημείο του Ολοκαυτώματος του Χορτιάτη, «όπου πριν λίγες ημέρες, στις 2/9/25, τιμήθηκε η Επέτειος των 81 ετών από το Ολοκαύτωμα του Μαρτυρικού χωριού και το ξεκλήρισμα των κατοίκων από τις ναζιστικές δυνάμεις κατοχής. Σήμερα συμπληρώνονται 81 χρόνια από τότε που εκτελέσθηκε στην Καισαριανή η Εθνική Ηρωίδα της Αντίστασης, Ηρώ Κωνσταντοπούλου, γεγονός που υπενθύμισε η Ζωή με ανάρτησή της».

Το Σάββατο 6/9/25, ημέρα που συμπληρώνονται 2 έτη από τον Daniel, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα συναντηθεί στη 1μμ στον Πλατύκαμπο Λάρισας με τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού, «αγρότες και κτηνοτρόφους, που εξακολουθούν να δοκιμάζονται σκληρά από τις συνέπειες των καταστροφών και των ζημιών, που δεν έχουν αποκατασταθεί και θα επισκεφθεί μαζί τους πληγείσες περιοχές».

Στις 6 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, «όπως κάθε χρόνο, στο μεγάλο Συλλαλητήριο των εργαζομένων, των Εργατικών Σωματείων και Συνδικάτων, των κοινωνικών κινημάτων, των φορέων, συλλογικοτήτων, των φοιτητών και μαχόμενων ανθρώπων, που διαδηλώνουν για την ζωή και την αξιοπρέπειά τους, αλλά και για το πάνδημο αίτημα για Δικαιοσύνη».

Την Πέμπτη 11/9 η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα πραγματοποιήσει την επίσκεψή της στα περίπτερα της ΔΕΘ, για να συνομιλήσει με εκθέτες, ελεύθερους επαγγελματίες, ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα, αλλά και τους πολίτες που επισκέπτονται την ΔΕΘ.

Η συνέντευξη Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας θα πραγματοποιηθεί το πρωί της Παρασκευής 12/9/25 στην αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης.

 

17:32 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

ΚΚΕ: Οι πυροσβέστες έχουν χρέος να προστατέψουν το λαό και το βιός του, δεν έχουν καμιά δουλειά να μπλέκονται στα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών

Η κυβέρνηση στέλνει πυροσβέστες σε άσκηση του ΝΑΤΟ στη Λετονία, ενώ ταυτόχρονα διεξάγονται ασκ...
17:08 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Γεραπετρίτης: «Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου δεν θα σταματήσει ποτέ, επειδή αντιδρά η Τουρκία»

Στις εξελίξεις με την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, αναφέρθηκε ο Γιώργος ...
16:23 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: «6 χρόνια ΝΔ, αποτύχατε – Να η Ελλάδα που παραδίδετε στην ποιότητα της δημοκρατίας και των θεσμών»

Τη «Μαύρη Βίβλο», όπως τη χαρακτηρίζουν, της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στους...
16:13 , Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025

Κυρανάκης: Από το τέλος του έτους ξεκινά ο δυτικός προαστιακός τα πρώτα δρομολόγια προς Σίνδο

Από το τέλος του 2025 θα ξεκινήσει ο δυτικός προαστιακός τα πρώτα του δρομολόγια προς τη Σίνδο...
