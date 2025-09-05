Πατήσια: Συγκλονίζει ο πατέρας της 34χρονης που βρέθηκε νεκρή μαζί με το νεογνό της – «Φοβόταν τους γιατρούς – Να χάσω το κορίτσι μου έτσι;»

Συγκλονίζουν τα λόγια του πατέρας της 34χρονης που γέννησε και πέθανε μπροστά στα παιδιά της, στο σπίτι της στα Πατήσια. Μέσα στον πόνο του, προσπαθεί να εξηγήσει τα αίτια της συμφοράς.

Ο πατέρας της άτυχης γυναίκας πιστεύει πως αν η κόρη του πήγαινε σε γυναικολόγο, τώρα θα ζούσε. Όπως λέει, παρά τις προσπάθειες που έκανε για να την μεταπείσει, δεν κατάφερε να της αλλάξει γνώμη.

«Δεν ήθελε να πάει. Τώρα γιατί δεν ήθελε και γιατί φοβόταν τους γιατρούς δεν μπόρεσα να το καταλάβω τόσα χρόνια που την μεγάλωσα» δήλωσε ο τραγικός πατέρας στο LiveNews

Τα όσα συνέβαιναν το τελευταίο διάστημα ζούσαν από κοντά και οι στενοί συγγενής της 34χρονης. Και εκείνοι πιστεύουν πως αν η άτυχη γυναίκα βρισκόταν υπό συστηματική ιατρική παρακολούθηση, θα είχε καταφέρει να γεννήσει ομαλά και το τρίτο παιδί της.

«Αρνιόταν να πάει στον γιατρό. Όσο και να φωνάζαμε εμείς, όσο και να το λέγαμε. Από το χέρι να την τραβούσαμε να την πάμε στον γιατρό. “Δεν πάω, δεν πάω, αφήστε με ήσυχη” ανέφερε μία συγγενής της 34χρονης. «Ο μικρός είναι 2 χρονών. Δεν καταλαβαίνει πολλά. Η μικρή θυμάται όλη την σκηνή, όπως και περιέγραψε στην αστυνομία όλη την σκηνή» πρόσθεσε.

«Δεν περίμενα έτσι να γίνει τέτοιο πράγμα. Δεν περίμενα. Λέω: “Εντάξει και να μην θέλει να πάει κοντά είμαστε στα νοσοκομείο, τσακ, τσακ, θα πεταχτούμε”. Τώρα πώς ήρθαν έτσι και δεν μπορέσαμε να βοηθήσουμε, να την πιάσουμε και να την πάμε, πώς ήρθαν έτσι, δεν μπορώ να το εξηγήσω» είπε ακόμη ο πατέρας της.

Δεν καταλογίζει ευθύνες στον γαμπρό του

Ο πατέρας της 34χρονης δεν καταλογίζει την παραμικρή ευθύνη στον γαμπρό του. Όπως λέει, ήταν διαρκώς δίπλα στην κόρη του, εργαζόταν και προσπαθούσε να τη βοηθήσει.

«Βοηθούσα και βοηθάω ακόμα. Τι άλλο θα μπορούσα να κάνω. Εφόσον αποφάσισαν να κάνουν οικογένεια, λέω εγώ θα σας βοηθήσω μέχρι τέλους. Τους συμβούλευα συνέχεια. Το ένα θα κάνετε το άλλο θα κάνετε και θα είστε μία χαρά, σιγά-σιγά, σιγά-σιγά.» είπε χαρακτηριστικά

O πατέρας της θυμάται και όσα συνέβησαν στις δύο πρώτες εγκυμοσύνες της κόρης του. Και τότε, όπως λέει, δεν πήγαινε σε γυναικολόγο.

«Και την άλλη φορά στο δεύτερο παιδάκι, την πήγα στο Αγία Όλγα, από εκεί στο Αλεξάνδρα, από την πήγα στην Ελευσίνα. Εκεί της έκαναν εξετάσεις όλα αυτά. Την γύρισα στο Αλεξάνδρα και γέννησε εκεί» περιέγραψε.

Η 34χρονη έκανε κανονικά τα εμβόλια στα παιδιά της, ηλικίας 2 και 5 ετών, αλλά η ίδια απέφευγε τους γιατρούς. Ελάχιστοι ξέρουν τι της προκάλεσε αυτή τη φοβία, που έμελλε να της στοιχίσει τη ζωή της. «Και εμβόλια κάναμε και από όλα. Τα πηγαίναμε (σ.σ. τα παιδιά) εκεί και σε γιατρούς γνωστούς και τους κάναμε τα εμβόλια, όλα αυτά τα εμβόλια που κάνουν τα μωρά. Όλα τα κάναμε» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τώρα τι να πω; Θέμα τύχης ήταν; Τι να πω; Δεν μπορώ να το εξηγήσω και εγώ. Να χάσω το κορίτσι μου έτσι, χωρίς να υπάρχει λόγος; Ήταν πολύ γερό, δεν είχε ούτε προβλήματα ούτε τίποτα» κατέληξε ο τραγικός πατέρας.