Τζούλια Γκάρνερ: «Η βιογραφική ταινία για την Μαντόνα είναι σε εξέλιξη»

Επιβεβαίωσε η Τζούλια Γκάρνερ ότι θα υποδυθεί την Μαντόνα στην βιογραφική ταινία που βρίσκεται στα σκαριά.

Σε συνέντευξή της στο περιοδικό «W», η Αμερικανίδα ηθοποιός είπε πως «δεν μπορώ να πω πολλά γι’ αυτό, αλλά ναι, είναι ένα έργο σε εξέλιξη».

Η ίδια παραδέχτηκε ότι έχει πολλά αγαπημένα τραγούδια της «βασίλισσας της ποπ». «Έχω τόσα πολλά. Λατρεύω το “Borderline”, αυτό είναι ίσως το αγαπημένο μου», είπε η Τζούλια Γκάρνερ.

«Αγαπώ όλα τα τραγούδια της Madonna. Απλώς λατρεύω τη φωνή της στο “Papa Don’t Preach”. Έχω πολλά συναισθήματα για αυτό το τραγούδι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι επίσης στη λίστα της είναι τα τραγούδια Burning Up, Vogue και Ray of Light, ενώ τόνισε πως μεγάλωσε με το άλμπουμ Confessions on a Dance Floor.

Τον περασμένο μήνα, η πρωταγωνίστρια της ταινίας «Fantastic Four: First Steps», καλεσμένη στο podcast SmartLess, δήλωσε ότι η βιογραφική ταινία «εξακολουθεί να είναι σε εξέλιξη». Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μίλησε επίσης για τη διαδικασία των ακροάσεων που πέρασε, σύμφωνα με το Deadline.

«Ήθελα απλώς να δω αν μπορούσα να το κάνω, γιατί δεν ήμουν επαγγελματίας χορεύτρια και έπρεπε να μάθω να χορεύω και μετά να χορέψω μπροστά της και να την πείσω ότι μπορώ να χορεύω, βασικά, και να τραγουδάω. Και να τραγουδάω μαζί της», θυμήθηκε η σταρ.

Εξήγησε, επίσης, ότι στην οντισιόν υιοθέτησε αυτό που θα έκανε η βασίλισσα της ποπ αν θα ήταν στη θέση της, δηλώνοντας με σιγουριά: «Σκέφτηκα: τι θα έκανε η Μαντόνα; Θα σε έπειθε ότι αξίζει, ξέρεις, να βρίσκεται σε αυτό το δωμάτιο, και εγώ αυτό το υιοθέτησα. Ήμουν κάπως, “Μπορείς να το δεχτείς ή να το απορρίψεις, αλλά αν το απορρίψεις, αν φύγω, τότε είναι δικό σου το πρόβλημα”», είπε χαρακτηριστικά.