Κρήτη: Στη φυλακή άλλοι 5 κατηγορούμενοι για την εγκληματική οργάνωση – Συνεχίζονται οι απολογίες

Πέντε άτομα έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι μέχρι στιγμής, από τους 17 συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης, που απολογούνται σήμερα. Σε αυτόν το δεύτερο κύκλο απολογιών εξηγήσεις καλούνται να δώσουν και τα δύο αδέλφια που φέρονται ως οι πρωταγωνιστές, οι έχοντες αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση. Δύο άτομα αφέθηκαν ελεύθερα με περιοριστικούς όρους.

Οι σημερινές απολογίες αφορούν το βαρύ κατηγορητήριο: διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, τοκογλυφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διείσδυση σε δημόσιες υπηρεσίες προκειμένου να επιτυγχάνονται οι σκοποί της οργάνωσης.

Έρχονται νέα εντάλματα σύλληψης

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν αποκλείεται σήμερα να εκδοθούν τα πρώτα εντάλματα σύλληψης για την υπόθεση της δεύτερης δικογραφίας. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες αφορούν σε εμπορία -επιρροή σε μεσάζοντες τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση τρομοκρατίας, εκβίαση τελεσθείσα κατά συναυτουργία, δωροδοκία υπαλλήλου τελεσθείσα κατά συναυτουργία, απόπειρα απάτης με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ, ηθική αυτουργία σε εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση, σε συνδυασμό με το άρθρο 309 του Π.Κ. «Ηθική Αυτουργία σε Επικίνδυνες Σωματικές Βλάβες τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση», και «Απιστία στρεφόμενη κατά Ν.Π.Δ.Δ. με προκληθείσα ζημία άνω των -120.000- ευρώ» και δωροδοκία υπαλλήλου σε απόπειρα.