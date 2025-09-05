Gov.gr Wallet: Θα επιτρέπει την άμεση και ασφαλή πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό – Τι δήλωσε ο Παπαστεργίου

Μία νέα υπηρεσία, η οποία θα δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να έχουν άμεση και ασφαλή πρόσβαση στον Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.), θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή Gov.gr Wallet και αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών.

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης προετοιμάζει την ενσωμάτωση αυτής της νέας καινοτόμου λειτουργικότητας στην εφαρμογή Gov.gr Wallet. Η υπηρεσία θα λειτουργεί μέσω ενός ειδικού πλαισίου, το οποίο θα προστίθεται στην εφαρμογή. Μετά από την απαραίτητη διαδικασία ταυτοποίησης, ο πολίτης θα μπορεί να βλέπει οποιαδήποτε στιγμή τον Προσωπικό του Αριθμό, εξασφαλίζοντας εύκολη και άμεση πρόσβαση στην πληροφορία. Η νέα αυτή λειτουργικότητα έχει ιδιαίτερη αξία για όσους πολίτες έχουν εκδώσει το νέο τύπο δελτίου ταυτότητας πριν από την απόδοση του Π.Α., καθώς η συγκεκριμένη πληροφορία δεν αναγράφεται στην ταυτότητα αυτών των πολιτών. Με την προσθήκη της, καλύπτεται το κενό αυτό και διασφαλίζεται η ισότητα πρόσβασης σε σημαντικές προσωπικές πληροφορίες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Παπαστεργίου: Κάθε νέα ψηφιακή υπηρεσία είναι ένα ακόμα βήμα προς ένα κράτος πιο απλό, πιο φιλικό, πιο διαφανές και πιο αποτελεσματικό

«Ενισχύουμε συνεχώς το Gov.gr Wallet με νέες δυνατότητες, προκειμένου να καθιερωθεί ως βασικό εργαλείο της αλληλεπίδρασης των πολιτών με το κράτος. Μεταξύ άλλων στο νέο Gov.gr Wallet οι πολίτες θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να δουν τον Προσωπικό Αριθμό τους, ώστε να τον θυμηθούν, όποτε χρειάζεται. Το Gov.gr Wallet στη νέα του ανανεωμένη εκδοχή, ο Προσωπικός Αριθμός που βάζει τάξη στα δημόσια μητρώα διορθώνοντας λάθη στα στοιχεία των πολιτών, όλες οι ψηφιακές μεταρρυθμίσεις και τα έργα που υλοποιούμε, συνθέτουν την Ελλάδα του gov.gr. Μια Ελλάδα που αφήνει πίσω της παθογένειες και νοοτροπίες του παρελθόντος και κερδίζει συνεχώς την εμπιστοσύνη των πολιτών. Κάθε νέα ψηφιακή υπηρεσία είναι ένα ακόμα βήμα προς ένα κράτος πιο απλό, πιο φιλικό, πιο διαφανές και πιο αποτελεσματικό», δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του νέου θεσμικού πλαισίου, η έκδοση δελτίου ταυτότητας προϋποθέτει προηγουμένως την έκδοση Προσωπικού Αριθμού. Η ενσωμάτωση της νέας υπηρεσίας στο Gov.gr Wallet αποτελεί ακόμα ένα βήμα στη στρατηγική του υπουργείου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και την ενίσχυση της ψηφιακής εποχής. Μέσω αυτής, το Gov.gr Wallet εξελίσσεται σε βασικό εργαλείο αλληλεπίδρασης μεταξύ κράτους και πολιτών.

Στη φετινή 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, το υπουργείο θα παρουσιάσει όλες τις νέες λειτουργίες του Gov.gr Wallet στο περίπτερο 12, όπου οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να τις γνωρίσουν μέσα από διαδραστικές εμπειρίες και παρουσιάσεις.

Όσον αφορά την έκδοση Π.Α., από την έναρξή του στις αρχές Ιουνίου έως σήμερα, έχουν εκδοθεί πάνω από 1,3 εκατομμύρια Προσωπικοί Αριθμοί, με περισσότερες από 107.000 εκδόσεις από τα ΚΕΠ και 287 από Προξενικές Αρχές. Επιπλέον, έχουν διορθωθεί πάνω από 423.000 στοιχεία πολιτών που είχαν διαφορές και περισσότεροι από 318.000 Π.Α. έχουν αντληθεί από την ΕΛΑΣ για αναγραφή στις νέες ταυτότητες. Μέχρι τις 5 Νοεμβρίου, οι πολίτες μπορούν να εκδίδουν τον Π.Α. τους, με δυνατότητα επιλογής των δύο πρώτων ψηφίων του προθέματος του ΑΦΜ, είτε μέσω της εφαρμογής myInfo στο pa.gov.gr, είτε μέσω ΚΕΠ και Προξενικών Αρχών.

 

