Κρήτη: Απολογούνται την Παρασκευή οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος, στη φυλακή οι πρώτοι 6 κατηγορούμενοι – Στο «φως» νέοι διάλογοι του «Στρατηγού»

Τον δρόμο για την φυλακή πήραν το απόγευμα της Πέμπτης έξι από τους εμπλεκόμενους στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από το «ελληνικό FBI» στην Κρήτη. Την ίδια ώρα το φως της δημοσιότητας βλέπουν νέοι διάλογοι των μελών του κυκλώματος.

Οι απολογίες των πρώτων 16 κατηγορουμένων για την «Μαφία της Κρήτης» διήρκησαν περίπου 10 ώρες και ολοκληρώθηκαν λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Πέμπτης. Έξι εμπλεκόμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι από τις ανακριτικές αρχές και οδηγήθηκαν στις φυλακές, 9 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, και ένας κατηγορούμενος ζήτησε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί την Παρασκευή με τους υπόλοιπους 16 συλληφθέντες.

Οι απολογίες αφορούσαν κυρίως τα αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών και της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.

Σύμφωνα με τον συνήγορο δύο εκ των κατηγορουμένων, Γιώργο Φραντζεσκάκη, το γεγονός ότι αρκετοί από τους κατηγορούμενους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι και σε αυτήν την περίπτωση, όπως και σε άλλες, τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Όπως ανέφερε, οι πελάτες του αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Την Παρασκευή απολογούνται οι «εγκέφαλοι» του κυκλώματος

Ανάμεσα στους 17 κατηγορούμενους που θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις την Παρασκευή στην αρμόδια ανακριτική αρχή είναι και τα δύο αδέλφια, στα οποία αποδίδονται από την αστυνομία αρχηγικοί ρόλοι.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη, ένας αστυνομικός από το Ρέθυμνο, που κατηγορείται ότι έδινε πληροφορίες στα μέλη του κυκλώματος, είτε τηλεφωνικά, είτε δια ζώσης, αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Προ των πυλών νέα εντάλματα σύλληψης

Σημειώνεται ότι αναμένονται εντάλματα σύλληψης για την δεύτερη δικογραφία με τους μεθοδικούς εκβιασμούς και τις πιέσεις γύρω από τη μοναστική περιουσία. Το φως της δημοσιότητας έχουν δει διάλογοι-σοκ και το προανακριτικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια της δικαιοσύνης. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Χανίων, ο αριθμός των εμπλεκομένων στην υπόθεση της κρητικής μαφίας τελικά θα είναι τριψήφιος.

Νέοι διάλογοι του «Στρατηγού»

Ο «Στρατηγός» της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος διακινούσε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών σε καθημερινή βάση είχε μετατρέψει το σπίτι του σε κέντρο διακίνησης ουσιών. Σε μία από τις συνομιλίες που έχει καταγράψει ο «κοριός της ΕΛΑΣ», ο «Στρατηγός» μιλάει με μέλος της οργάνωσης και εκφράζει παράπονα για καθυστέρηση στην παράδοση της νέας ποσότητας κάνναβης, την οποία τα μέλη της οργάνωσης αποκαλούν «πλακάκια».

«Στρατηγός»: Ήντα κάμεις μωρέ εσύ εσύ τι κάνεις; Σα να μου φαίνεται ότι αργείς ή σε πήγε πίσω

Μέλος: Όχι

«Στρατηγός»: Ήντα όχι

Μέλος: έχουμε πρόβλημα… όχι δεν έχουμε πρόβλημα στα πλακάκια μας είμαστε ντάξει μόνο μας πήραν δυο ανθρώπους που δεν είχανε χαρτιά..

«Στρατηγός»:Ααα γ@@@ τα Α… εσύ κατά τα άλλα πως πας φίλε

Μέλος: Δόξα τω Θεώ μπρε φίλε δόξα τω Θεώ επαέ την παλεύουμε σιγά σιγά

«Στρατηγός» Μου ‘χες πει πως θα μου πέρναγες να μου φερνες ένα

Μέλος: Ε άμα το δεις το γραψε το τέτοιο στο τύπο

«Στρατηγός»: Μμμμ και τι κάνεις δεν θα κάνεις τίποτα εσύ φέτος ή μπα

Μέλος: Έχω κάνει μπρε φίλε απλώς δεν έχω ανθρώπους να πουλήσουμε τα πλακάκια εγώ δε μπορώ να κολλώ

«Στρατηγός»: Ναι ε. Και τι θα κάνω που εγώ είχα δυο και μου ψοφήσανε 2 εργάτες είχα και μου ψοφήσανε, το έμαθες ότι μου ψόφησε και ο ένας και ο άλλος ε

Μέλος: Όχι

«Στρατηγός»: Ο χοντρός εψόφησε εδά και 5 μήνες 6

Μέλος: Άλλο πάλι κ αυτό

«Στρατηγός»: Εψόφησε στη τουαλέτα μέσα πήγε και έκανε καμία θρύμπα και τον ευρήκανε ξεντομένο τον μ@@

Μέλος: Τι μ@@@ ήτανε ρε πες μου τι μ@@@ μια ζωή

«Στρατηγός»: Και ο άλλος που είχα έσπασε το πόδα του από πάνω και τον έχουνε.. και δεν τον έσπασε χαμηλά από το γοφό απάνω και είναι και αυτός άχρηστος! Τον έχουνε πάει στη Θεσσαλονίκη να του βάλουνε σίδερα στο γοφό αυτά που γυρνάνε σα κατσαβίδια τι διάολο είναι να πούμε κατάλαβες;

Μέλος: Έχεις μπλέξει και συ δηλαδή

«Στρατηγός»: Γ@@@ε τα Α… μόνο τέλος πάντων έχω εγώ κοντά κοντά

Μέλος: Α κάνεις τη δουλειά σου ντάξει

«Στρατηγός»: Ε τι κάνω ρε φίλε σου πα εγώ πως δε τη κάνω

Μέλος: Ααα

«Στρατηγός» Τη κάνω αλλά γιατί να μη κάνουμε λέμε ένα παράδειγμα έτσι έτσι

Μέλος: Καλά το λες ρε φίλε αλλά άκουσε με τώρα να δεις εγώ θέλω να σου μια ξεκάθαρος γιατί πάντα είμαι ξεκάθαρος άσχετα που μερικές φορές δεν ήξερα ούτε ήντα κάναμε να το κατέχεις δεν είχα..

«Στρατηγός» Ναι για πες μου

Μέλος: Από αυτό που ξέρεις

«Στρατηγός» Ναι

Μέλος: Υπάρχει

«Στρατηγός»: Ναι

Μέλος: Αλλά πρέπει να πως θα γίνει (ακατάληπτο) εγώ δε να

«Στρατηγός»: Το κατάλαβα εκεί δεν έχουμε κανένα δικό μας να κάνει τη δουλειά αυτή μπα! Α του δώσουμε κανα δυο κατοστάρικα παραπάνω μπα..

Μέλος: Θες να ρωτήξω εγώ τώρα επαέ πέρα που είμαι σε 10 λεπτά 15 λεπτά μπορώ να το βρω

«Στρατηγός»: Ε βρες αν είναι και θέλει να του δώσουμε ένα χαρτζιλικάκι να μας κάνει μια δουλειά και αν είναι όπως πρέπει τα πράγματα θα κάνουμε μια μεγάλη δουλειά που να μη τον χρειαζόμαστε μετά

Μέλος: ναι

«Στρατηγός»: Κατάλαβες;

Μέλος: Ναιι ναι κατάλαβα

«Στρατηγός»: Εντάξει α κάνουμε μια δουλειά αν είναι και είναι όπως πρέπει τσακ μια μεγάλη να τελειώσω α πάρω μια κούτα πλακάκια ρε Αντρέα να την έχουμε να δουλέψουμε καιρό

Μέλος: Νααι κατάλαβα ντάξει

«Στρατηγός»: κάνε άμα είναι και μίλα μου

«Εντάξει όλα με το γκομενάκι;»

Σε άλλη συνομιλία, ο «Στρατηγός» επικοινωνεί με τον «Αυστραλό», ο οποίος τον ρωτάει αν δοκίμασε την νέα παρτίδα με κάνναβη, την οποία αποκαλεί «γκομενάκι». Ωστόσο ο «Στρατηγός» ζητάει από τον «Αυστραλό» να ελαττώσουν τον όγκο των διακινούμενων ποσοτήτων κάνναβης, επειδή -όπως λέει- φοβάται μην εντοπιστεί σε τυχαίο αστυνομικό έλεγχο.

«Αυστραλός»: Εντάξει όλα με το γκομενάκι;

«Στρατηγός»: Ποιος είναι; Δε κατάλαβα ποιος είναι

«Αυστραλός»: Ε καλά ποιος είναι, ο μ@@@ς μου ξενύχτης

«Στρατηγός»: Ε;

«Αυστραλός»: Με το γκομενάκι χθες καλά όλα;

«Στρατηγός»: Ρε φίλε όλα καλά, αλλά δεν κατάλαβα ποιος είσαι, πες μου δεν κατάλαβα ποιος είσαι

«Αυστραλός»: Έλα μωρέ, χθες το απόγευμα δεν σμίξαμε 5 η ώρα;

«Στρατηγός»: Λοιπόν, σε ένα .. σε ένα τέταρτο θα είμαι στη βάση μου, σε 20 λεπτά , α θες να ρθεις έλα και μιλούμε από ‘κει , εντάξει;

«Αυστραλός»: Όι , όι έχω ζόρε δε θα ρθω, παρά πήρα να δω ότι είναι όλα καλά, ήτανε καινούργιο το κοριτσάκι

«Στρατηγός»: Καινούργιο κοριτσάκι είναι ντάξει;

«Αυστραλός»: Σου άρεσε ;

«Στρατηγός»: Εεεε .. ναι

«Αυστραλός»: Μπράβο , αυτό ήθελα , τίποτα άλλο , εντάξει αδέρφ..

«Στρατηγός»: Μωρέ κουφάλα, κου..κουφάλα, καμιά π@@ έχεις κάνει και δεν σε κατάλαβα πρωί πρωί μωρή κ@@ να πούμε

«Αυστραλός»: (γέλιο)

«Στρατηγός»»: Ε

«Αυστραλός»: Ε το μ@@ δεν με κατάλαβε ποιος είμαι

«Στρατηγός»: Όχι ρε π@@, μετά από ώρες σε κατάλαβα κ@@@, έλα να σου πω. πρέπει να ξαποστάσω να λιγοστέψουμε αλλιώς δε ξανάρχομαι στο λέω

«Αυστραλός»: Θα το φτιάξομε και αυτό ρε θα το ταχτοποιήσω κι αυτό

«Στρατηγός»: Όι , όι , μ@@@άκουσε με , εμείς είχαμε ….

«Αυστραλός»: Το τακτοποίησα σου είπα !

«Στρατηγός»: Εντάξει ;

«Αυστραλός»: Το τακτοποίησα

«Στρατηγός»: Αλλιώς δε ξανάρχομαι στο λέω, στο λέω

«Αυστραλός»: Το τακτοποίησα σου είπα ρε ξεκόλλα

«Στρατηγός»: Μ@@@ με πιάνει η καρδιά μου, να χάνω 5 κιλά ρε μ@@@, απ’ τον φόβο μου στο δρόμο;

«Αυστραλός»: Όχι, είσαι και γέρος άνθρωπος όχι, είσαι γέρος άνθρωπος όχι

«Στρατηγός»: Με γέ.. που γέρο με είπες α γ@@@ ρε , είσαι

«Αυστραλός»: (γέλιο)

«Στρατηγός»: Α γ@@@ π@@

«Αυστραλός»: Ντάξει το κοριτσάκι; Καλό;

«Στρατηγός»: Εντάξει δε με … είναι .. δουλεύετε