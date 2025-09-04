Μαρία Κωνσταντάκη: «Στο χωριό μας, όταν προσπαθούσαν να πιάσουν τα αγόρια τα πυροβολούσαν με αεροβόλο»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Μαρία Κωνσταντάκη
Φωτογραφία: Instagram/prwianseeidon

Καλεσμένη στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζένης Μελιτά ήταν το πρωί της Πέμπτης (4/9) η Μαρία Κωνσταντάκη. Η γνωστή ηθοποιός, κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της, αναφέρθηκε και στη σχέση της με τους γονείς της, τονίζοντας πως έκαναν το καλύτερο δυνατό που μπορούσαν και ήταν πιο εξελιγμένοι από τους ανθρώπους που τους μεγάλωσαν. Μάλιστα, μίλησε και για τη βία που είχε δεχτεί ο πατέρας της ως παιδί.

Συγκεκριμένα, η Μαρία Κωνσταντάκη μιλώντας για την σχέση της με τους γονείς της, εξήγησε πως: «Υπάρχουν κάποιες μάχες με την οικογένεια που δεν κερδίζονται. Το να κάτσω, ας πούμε, εγώ και να πιάσω τη μάνα μου ή τον πατέρα μου και να πω “ναι αλλά μου είχες κάνει αυτό”, δεν έχει κανένα νόημα από κάποιο σημείο και μετά. Θεωρώ πως οι γονείς μας, εκτός από τις ακραίες περιπτώσεις, έκαναν το καλύτερο δυνατό που μπορούσαν και ήταν σίγουρα πολύ πιο εξελιγμένοι από τους γονείς τους!».

«Στο χωριό μας, εκεί που μεγάλωσε η μάνα μου και ο πατέρας μου, όταν προσπαθούσαν να πιάσουν τα αγόρια τα πυροβολούσαν με αεροβόλο. Ο θείος μου έχει σημάδι από σκάγια στο αυτί του, τον πατέρα μου επίσης τον είχαν πυροβολήσει. Ο πατέρας μου δεν μας άγγιξε ποτέ, δεν μας χτύπησε! Είναι μια τεράστια εξέλιξη αυτή, η γενιά των γονιών μας ήταν άνθρωποι που δεν πήραν αγάπη…», συνέχισε η ηθοποιός.

Επίσης, η Μαρία Κωνσταντάκη είπε ότι: «Κάποιες μάχες, λοιπόν, δεν είναι κερδισμένες με τους γονείς μας, γιατί κάποια πράγματα τα αφήνεις εκεί που είναι, γίνεσαι κι εσύ οκ με τον εαυτό σου, γιατί λες ότι κι εσύ έκανες το καλύτερο που μπορούσες και προχωράς. Σίγουρα υπήρξε περίοδος της ζωής μου που είχα θυμώσει με τους γονείς μου, όπως όταν ο πατέρας μου δεν με στήριξε στο να γίνω ηθοποιός».

