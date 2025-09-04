Δανάη Μπάρκα: Επέστρεψε στην Αθήνα έπειτα από σχεδόν 1 μήνα – «27 μέρες ξυπνούσα κι έβλεπα θάλασσα…»

Σχεδόν 1 μήνα μετά, η Δανάη Μπάρκα πριν από λίγες ώρες επέστρεψε στην Αθήνα. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια πέρασε 27 πολύ όμορφες μέρες δίπλα σε δικά της άτομα, χαλάρωσε στο αγαπημένη της νησί την Σέριφο, αλλά και στην Σύρο και έγινε ξανά νονά. Με μία ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, εξέφρασε τα συναισθήματά της για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές της, τονίζοντας πως: «Τα πιο ωραία συναισθήματα τελικά τα νιώθουμε από όσα δεν αγοράζονται».

Στην δημοσίευσή της, η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένα στιγμιότυπα από τις ημέρες των διακοπών της, οι οποίες φαίνεται πως λειτούργησαν με τον πιο θετικό τρόπο σε εκείνη

Η ηθοποιός αναφέρει στην λεζάντα της: «Λιμάνι. Το πρωινό στην Αθήνα έπειτα από 27 μέρες στα νησιά είναι σίγουρα δύσκολη υπόθεση – κυρίως αν για να φτάσεις σπίτι σου διασχίζεις την Κηφισίας.

Είκοσι επτά μέρες ξυπνούσα κι έβλεπα θάλασσα, σ’ ένα σπίτι με φίλους μου… και ήταν η πρώτη φορά ύστερα από αρκετά χρόνια που έμεινα στο νησί μέχρι τέτοια μέρα.

Τόσες μέρες ανάμεσα σε ανθρώπους που μεγαλώνουμε μαζί, σε εκείνους που είναι πάντα εδώ, σε εκείνους που γνωρίζεις πιο μετά αλλά γίνεστε μια μεγάλη ωραία παρέα. Τα πιο ωραία συναισθήματα τελικά τα νιώθουμε από όσα δεν αγοράζονται. Απ’ τους πραγματικούς μας φίλους, από την φύση, απ’ τους έρωτες, απ’ τις αγκαλιές, από τα χαμόγελα των άλλων, από την μουσική, από τις βόλτες, απ’ την συνειδητοποίηση, από όλα όσα συμβαίνουν αβίαστα και είναι αυθεντικά.

Γι’ αυτό, να επενδύουμε σε αυτά και μετά στα υπόλοιπα. Τα άλλα έρχονται. Η υγεία μας και η ψυχή μας είναι τα πιο σημαντικά αγαθά. Μετά οι άνθρωποί μας. Μετά τα άλλα.

Να κάνετε μόνο αυτό που λέει η καρδιά σας & να αγαπάτε. Να μην σας νοιάζει τι θα πουν αλλά τι κάνετε εσείς για να είστε ευτυχισμένοι.

Υ.Γ: Φέτος το καλοκαίρι έλαβα τόσες αγκαλιές από εσάς που μπορεί να μην γνωριζόμαστε προσωπικά αλλά βρεθήκαμε τυχαία και ανταλλάξαμε μόνο ωραία λόγια. Και τι σπουδαίο πράγμα η γενναιοδωρία είτε στα λόγια είτε στις πράξεις. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματα και για τις αγκαλιές. Τα λέμε στο Θέατρο Άλσος που από σήμερα και μέχρι τέλος Σεπτέμβρη θα είμαστε εκεί».