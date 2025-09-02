Έγινε νονά η Δανάη Μπάρκα: «Ο Σεπτέμβρης μπήκε με τον πιο όμορφο τρόπο…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφίες: Instagram/danai_barka

Νονά έγινε την Δευτέρα (1/9) η Δανάη Μπάρκα. Η γνωστή παρουσιάστρια και ηθοποιός βάπτισε τον γιο δύο πολύ καλών της φίλων στη Σέριφο, ο οποίος πήρε το όνομα «Έρως».  Το χαρμόσυνο νέο δημοσιοποίησε η ίδια με μία πολύ συγκινητική ανάρτηση που έκανε στο προφίλ της στο Instagram, το βράδυ της Δευτέρας.

Στη δημοσίευσή της, η Δανάη Μπάρκα ανέβασε ορισμένα πολύ όμορφα στιγμιότυπα από την βάπτιση. Όπως βλέπουμε, η ηθοποιός επέλεξε να φορέσει ένα μακρύ και αέρινο κόκκινο φόρεμα, το οποίο συνδύασε με μαύρα σανδάλια.

Όσον αφορά τα μαλλιά της, η παρουσιάστρια τα έπιασε σε ένα ψηλό κότσο, τον οποίο στόλισε με ένα κόκκινο-ροζ μαντήλι που ταίριαζε άψογα με το φόρεμά της.

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka

Η Δανάη Μπάρκα έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ο Σεπτέμβρης μπήκε με τον πιο όμορφο τρόπο. Νονά στο νησί, στο παιδί των φίλων μου που όλα τα καλοκαίρια είναι συνώνυμα με τ’ όνομά τους.

Με φίλους, με οικογένεια, με μαγιό μέσα απ τα ρούχα, με οργάνωση μιας εβδομάδας, με έναν τρελό μπαμπά και μια κούκλα μαμά. Και τ’ όνομα αυτού… Έρως.

Στον Άγιο Σωστή, την αγαπημένη μου παραλία που όταν την πρώτο αντίκρισα έπαθα τρέλα. Έρωτας με την πρώτη ματιά το νησί, έρωτας ο μπέμπης, έρωτας όλα!

Ένα ηλιοβασίλεμα στο νησί μας. Νονοί και ένωση για πάντα. Οι φίλοι είναι ιεροί γιατί επιλέγουμε την οικογένεια που θα έχουμε για πάντα. Έρως μου, πάντα εδώ».

