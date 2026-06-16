Δράμα: Κρίσεις πανικού και ένταση είχε «δει» στον 50χρονο ο ψυχολόγος της ΕΛΑΣ – Του έδινε αγωγή και τον είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο

Άλλη μία γυναικοκτονία συγκλονίζει την Ελλάδα. Ακόμη μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα χέρια του συζύγου της. Αυτή τη φορά το αιματοβαμμένο σκηνικό στήθηκε στη Δράμα με δύο παιδιά μένουν ορφανά. Ο πατέρας τους, αστυνομικός στο επάγγελμα, μαχαίρωσε και σκότωσε τη μητέρα τους, επίσης αστυνομικό, με τον 16χρονο γιο να βρίσκει τη μητέρα του αιμόφυρτη και ημιθανή. Ο δράστης, μετά το έγκλημα, έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το ζευγάρι είχε αποφασίσει να χωρίσει, ενώ είναι αξιοσημείωτο πως είχε απευθυνθεί σε ψυχολόγο. Ο δράστης και αυτόχειρας πήγαινε κάθε Τρίτη στο ιδιωτικό ιατρείο του ψυχολόγου της Ελληνικής Αστυνομίας, κάτι που όμως δεν γνώριζε η υπηρεσία.

Σύμφωνα με το Star, ο ειδικός δεν είχε εντοπίσει κάποια διαταραχή, είχε δει όμως κρίσεις πανικού και ένταση. Μάλιστα, τον είχε παραπέμψει σε ψυχίατρο και του έδινε αγωγή για να ηρεμεί.

Σημειώνεται ότι στον ψυχολόγο αρχικά είχε πάει το θύμα και στη συνέχεια παρότρυνε και τον δράστη.

Επισημαίνεται ότι καθώς υπάρχει το ιατρικό απόρρητο, ο ψυχολόγος δεν ήταν υποχρεωμένος να ενημερώσει το Σώμα. Εκείνος όμως είπε στους αστυνομικούς που του πήραν κατάθεση μετά το έγκλημα ότι, αν είχε εντοπίσει κάτι, θα ενημέρωνε, και πρόσθεσε ότι ο δράστης και αυτόχειρας δεν είχε παρουσιάσει αυτοκτονικές τάσεις, ούτε αυτοκαταστροφικές, ούτε είχε πρόθεση να κάνει κακό σε άλλον.

Καρδιά και πνεύμονες τα θανατηφόρα χτυπήματα

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η 45χρονη έφερε συνολικά επτά μαχαιριές. Το άγριο έγκλημα έγινε στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού. Οι δύο εξ’ αυτών αποδείχθηκαν θανατηφόρες, καθώς η μία έπληξε την καρδιά και η άλλη τους πνεύμονες, ενώ οι υπόλοιπες εντοπίζονται σε γειτονικούς ιστούς.

Το όπλο ήταν ένα μαχαίρι με λάμα περίπου 10 εκατοστά και χρησιμοποιήθηκε με ιδιαίτερη σφοδρότητα, επιβεβαιώνοντας την αγριότητα της επίθεσης.

«Ήταν ένας άνανδρος. Της επιτέθηκε την ώρα που κοιμόταν. Προτού δύο εβδομάδες επιτέθηκε στην ανιψιά μου με το πιστόλι γεμάτο και την απείλησε. Και η ανιψιά μου έφυγε άρον άρον κι έτρεξε στην αδελφή της. Έπρεπε να πάει στην υπηρεσία», λέει θείος του θύματος.

Σύμφωνα με τους κουμπάρους του ζευγαριού, επίσης αστυνομικοί, τους οποίους επικαλείται ο ANT1 στο ρεπορτάζ του, η 45χρονη ήθελε διαζύγιο αλλά ο σύζυγός της ήταν αρνητικός. Συμφώνησαν να μένουν χωριστά και να περιμένουν να τελειώσει ο γιος το σχολείο.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, η 45χρονη είχε ζητήσει από τον προϊστάμενο της να πάρει μια τρίμηνη απόσπαση προκειμένου να αυξήσει το εισόδημά της με την εκτός έδρας αποζημίωση. Σε εκείνον είχε πει ότι είναι σε διάσταση με τον σύζυγό της αλλά ότι έχουν καλή επικοινωνία και ότι ο ανήλικος γιος τους θα έμενε μαζί του το διάστημα που θα απουσίαζε.

Οι συνάδελφοι του δράστη πάντως τον χαρακτηρίζουν “λειτουργικό”, ενώ δεν υπάρχει καταγεγραμμένο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ασαφές το κίνητρο

Σύμφωνα με τον ANT1 οι αρχές δεν έχουν καταλήξει ακόμα στο ποιο ήταν το ακριβές κίνητρο του δράστη. Δεν έχουν μπορέσει να ρίξουν φως σε αυτή την πτυχή του εγκλήματος και γι’ αυτό συνεχίζουν τις έρευνες και τη συλλογή στοιχείων. Σημείωμα δεν βρέθηκε και δεν υπάρχουν αυτόπτες μάρτυρες, ενώ δεν ακούστηκαν φωνές. Επίσης δεν εντοπίστηκαν ίχνη πάλης. Στο σπίτι του αστυνομικού βρέθηκαν ηρεμιστικά χάπια.

Για να καταλάβουν οι διωκτικές αρχές τι όπλισε το χέρι του 50χρονου γυναικοκτόνου αστυνομικού θα λάβουν και νέες καταθέσεις από φίλους, συγγενείς αλλά και συναδέλφους του ζευγαριού.

Αύριο Τετάρτη στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας θα γίνει η κηδεία της 45χρονης.

Τα δύο παιδιά της οικογένειας, ηλικίας 16 και 20 ετών, βρίσκονται υπό την υποστήριξη εξειδικευμένων ψυχολόγων.

Την πίεζε για επανασύνδεση;

Το ζευγάρι βρισκόταν σε διάσταση τουλάχιστον έξι μηνών, με τον 50χρονο να έχει αποχωρήσει από το σπίτι. Όμως, σύμφωνα με μαρτυρίες, ασκούσε πιέσεις για επανασύνδεση. Οι πληροφορίες θέλουν τον δράστη να μην μπορούσε να αποδεχθεί την απόφαση της συζύγου του να τερματίσει τον περίπου 20ετή γάμο τους.