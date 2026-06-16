Αττική: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης – Εννέα συλλήψεις και κατασχέσεις όπλων – ΒΙΝΤΕΟ

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Στην εξάρθρωση κυκλώματος που διακινούσε κοκαΐνη σε περιοχές της Αττικής προχώρησε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, μετά από συντονισμένη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιούνιου.

Ειδικότερα, κατά την επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε οικίες και αποθηκευτικούς χώρους, τις οποίες η εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε ως «καβάτζες» σε περιοχές της Αττικής συνελήφθησαν 9 άτομα, ηλικίας 24, 49, 38, 39, 42 και 43 ετών.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για -κατά περίπτωση- σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, περί εξαρτησιογόνων ουσιών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και πλαστογραφία πιστοποιητικών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 5 άτομα, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, διέθετε ιεραρχική δομή, ενώ τα μέλη της λάμβαναν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας, κωδικοποιημένη ορολογία και συχνές αλλαγές τηλεφωνικών συνδέσεων.

Πιο συγκεκριμένα, ο 39χρονος αρχηγός ασκούσε τον πλήρη έλεγχο στις δραστηριότητες της εγκληματικής οργάνωσης, δίνοντας εντολές και χαράσσοντας την επιχειρησιακή στρατηγική της ενώ είχε υπό την επίβλεψή του τους 3 υπαρχηγούς της οργάνωσης.

Παράλληλα, καθοδηγούσαν τα υπόλοιπα μέλη ως προς τον τρόπο διακίνησης, τους παρέδιδαν τις ποσότητες κοκαΐνης προς πώληση ενώ στη συνέχεια το κάθε μέλος προέβαινε στην πώληση των ναρκωτικών ουσιών στους πελάτες.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 827 γραμμάρια κοκαΐνης, μικροποσότητα κάνναβης, τρία πιστόλια, γεμιστήρας πολεμικού τυφεκίου, 119 φυσίγγια, πέντε οχήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών, επτά ζυγαριές ακριβείας, ασύρματοι, κινητά τηλέφωνα, καθώς και περισσότερα από 14.500 ευρώ.

Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση από τη δράση της εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 900.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.