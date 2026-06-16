Παναθηναϊκός: Το πρώτο μήνυμα του Νίστρουπ στον κόσμο – «Ενθουσιασμένος που είμαι εδώ»

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ και οι συνεργάτες του ξεκίνησαν την προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τη νέα αγωνιστική περίοδο, περνώντας την Τρίτη στο «Γ. Καλαφάτης». Ο Δανός προπονητής έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους φιλάθλους της ομάδας, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του που βρίσκεται στον σύλλογο και λέγοντας «Πάμε ΠΑΟ» στα ελληνικά.

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Αθλητισμός

Γιάκομπ Νίστρουπ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάκομπ Νίστρουπ και οι συνεργάτες του έπιασαν δουλειά στον Παναθηναϊκό, περνώντας όλη την Τρίτη (16/6) στο «Γ. Καλαφάτης».
  • Ο Δανός προπονητής του «τριφυλλιού» έστειλε το πρώτο του μήνυμα προς τους φίλους του Παναθηναϊκού μέσα από ένα βίντεο της «πράσινης» ΠΑΕ.
  • «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ», ανέφερε ο 38χρονος τεχνικός, λέγοντας μάλιστα τις λέξεις «Πάμε ΠΑΟ» στα ελληνικά.

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Ο Γιάκομπ Νίστρουπ και οι συνεργάτες του έπιασαν… δουλειά στον Παναθηναϊκό, περνώντας όλη την Τρίτη (16/6) στο «Γ. Καλαφάτης», προκειμένου να προετοιμάσουν τα πάντα για την αυριανή (17/6) «πρώτη» της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Ο Δανός προπονητής του «τριφυλλιού» έστειλε μάλιστα και το πρώτο μήνυμά του προς τους φίλους του Παναθηναϊκού μέσα από ένα μικρό βίντεο που ετοίμασε η «πράσινη» ΠΑΕ με τον ίδιο να βρίσκεται στο νέο γραφείο του στο προπονητήριο του Κορωπίου.

«Χαιρετώ όλους τους φίλους του Παναθηναϊκού. Ας έχουμε μία σπουδαία σεζόν μαζί. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που βρίσκομαι εδώ. Πάμε ΠΑΟ», είπε στο μήνυμά του ο 38χρονος τεχνικός, ο οποίος μάλιστα είπε τις δύο τελευταίες λέξεις («Πάμε ΠΑΟ») στα ελληνικά.

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