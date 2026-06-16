Βελόπουλος: «Ο Έλληνας δεν είναι επαίτης – Θέλει καλή δουλειά, καλή σύνταξη και αξιοπρεπή ζωή»

«Μόνο θλίψη και αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και τα λοιπά υποδεκανίκια του Μαξίμου, θεωρούν τους Έλληνες ζητιάνους και επαίτες και τους μιλούν πολιτικάντικα για επιδόματα, για δωρεάν εισιτήρια, δωρεάν λεωφορεία», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Ο Έλληνας δεν είναι ούτε ζητιάνος ούτε επαίτης να ζητιανεύει ψίχουλα, αλλά είναι υπερήφανος και θέλει καλή δουλειά, καλή σύνταξη και αξιοπρεπή ζωή, που μόνο η Ελληνική Λύση μπορεί να του δώσει».

Κύριοι Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα οι Έλληνες δεν είναι επαίτες να ζητιανεύουν ψίχουλα!

Μόνο θλίψη και αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και τα λοιπά υποδεκανίκια του Μαξίμου, θεωρούν τους Έλληνες ζητιάνους και επαίτες και τους μιλούν… pic.twitter.com/M625Bie5he — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) June 16, 2026

«Ο πρωθυπουργός θα ήταν καλό να αφήσει τα νότια προάστια και να πάει στις λαϊκές συνοικίες, διότι με σκηνοθετημένες επισκέψεις μόνο κομπάρσος γίνεται»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης , με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, δήλωσε: «Ο πρωθυπουργός θα ήταν καλό να αφήσει τα νότια προάστια και να πάει στις λαϊκές συνοικίες, στο Κερατσίνι, στη Νίκαια, στο Μενίδι, στο Δενδροπόταμο, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, χωρίς κουστωδία και να ακούσει τα πραγματικά προβλήματα των φτωχών Ελλήνων, διότι με σκηνοθετημένες επισκέψεις μόνο κομπάρσος γίνεται και όχι πολιτικός».

«Να μη φέρει η κυβέρνηση μέσα στον Αύγουστο τροπολογία ή διάταξη για να αθωώσει τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο υποκλοπών»

«Η Ελληνική Λύση είναι το μοναδικό κόμμα που κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους, όλα τα ονόματα, στο σκάνδαλο υποκλοπών -και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα- μηδενός εξαιρουμένου», ανέφερε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Εφιστούμε την προσοχή στην κυβέρνηση να μη φέρει μέσα στον Αύγουστο καμιά τροπολογία ή διάταξη, για να αθωώσει τους εμπλεκόμενους, διότι μας έχει συνηθίσει στην συγκάλυψη, δια παράνομων νόμων».

Μην τολμήσει η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη να συγκαλύψει το σκάνδαλο των υποκλοπών! Η Ελληνική Λύση είναι το μοναδικό κόμμα που κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους, όλα τα ονόματα, στο σκάνδαλο υποκλοπών – και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα- μηδενός εξαιρουμένου.

Εφιστούμε την προσοχή… pic.twitter.com/bfOFahD4jD — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) June 16, 2026

«Η ολιγαρχία μας πηγαίνει από τον Μητσοτάκη, τον “δεν γνώριζα”, στον “δεν ήξερα πώς γίνεται, τώρα θα μάθω” Τσίπρα»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε επίσης ότι «Η ολιγαρχία και η πλουτοκρατία μας πηγαίνει από τον Μητσοτάκη, τον “δεν γνώριζα”, στον “δεν ήξερα πώς γίνεται, τώρα θα μάθω” Τσίπρα και στο δήθεν “δεν ξέρω τίποτα, ελπίζω”, τα γνωστά δήθεν νέα κόμματα, δεκανίκια του Μαξίμου».

Η ολιγαρχία και η πλουτοκρατία μας πηγαίνει από τον Μητσοτάκη, τον «δεν γνώριζα», στον «δεν ήξερα πώς γίνεται τώρα θα μάθω» Τσίπρα και στο δήθεν «δεν ξέρω τίποτα, ελπίζω», τα γνωστά δήθεν νέα κόμματα, δεκανίκια του Μαξίμου.#βελοπουλος #ελλαδα #ΕΛΛΗΝΙΚΗ_ΛΥΣΗ #κυβέρνηση_μητσοτάκη… pic.twitter.com/JcUJudXGAv — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) June 16, 2026

«Δυστυχώς η διαφθορά είναι τεράστια»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στο κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής, δήλωσε: «Κανένα κόμμα δεν εντόπισε αυτό που είπε η Ελληνική Λύση εδώ και καιρό. Ότι ένας εκ των κατηγορουμένων στο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες, επένδυε τα χρήματα σε έργα τέχνης, δηλαδή τα ξέπλενε, κάτι που συμπίπτει με το πόθεν έσχες των πολιτικών, για τους οποίους δεν γίνεται έλεγχος για έργα τέχνης. Δυστυχώς είναι η διαφθορά τεράστια».