Βελόπουλος: «Ο Έλληνας δεν είναι επαίτης – Θέλει καλή δουλειά, καλή σύνταξη και αξιοπρεπή ζωή»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγορεί τους Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα ότι αντιμετωπίζουν τους Έλληνες ως επαίτες, προσφέροντας επιδόματα αντί για αξιοπρεπή εργασία και ζωή, την οποία μόνο η Ελληνική Λύση μπορεί να εξασφαλίσει.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • «Ο Έλληνας δεν είναι ούτε ζητιάνος ούτε επαίτης… αλλά είναι υπερήφανος και θέλει καλή δουλειά, καλή σύνταξη και αξιοπρεπή ζωή», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, επικρίνοντας Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα για πολιτικάντικες αναφορές σε επιδόματα.
  • Η Ελληνική Λύση εφιστά την προσοχή στην κυβέρνηση «να μη φέρει μέσα στον Αύγουστο καμιά τροπολογία ή διάταξη, για να αθωώσει τους εμπλεκόμενους» στο σκάνδαλο υποκλοπών.
  • Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κάλεσε τον πρωθυπουργό να αφήσει τα νότια προάστια και να πάει στις λαϊκές συνοικίες, καθώς «με σκηνοθετημένες επισκέψεις μόνο κομπάρσος γίνεται και όχι πολιτικός».

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«Μόνο θλίψη και αγανάκτηση προκαλεί το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας και τα λοιπά υποδεκανίκια του Μαξίμου, θεωρούν τους Έλληνες ζητιάνους και επαίτες και τους μιλούν πολιτικάντικα για επιδόματα, για δωρεάν εισιτήρια, δωρεάν λεωφορεία», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Ο Έλληνας δεν είναι ούτε ζητιάνος ούτε επαίτης να ζητιανεύει ψίχουλα, αλλά είναι υπερήφανος και θέλει καλή δουλειά, καλή σύνταξη και αξιοπρεπή ζωή, που μόνο η Ελληνική Λύση μπορεί να του δώσει».

 

«Ο πρωθυπουργός θα ήταν καλό να αφήσει τα νότια προάστια και να πάει στις λαϊκές συνοικίες, διότι με σκηνοθετημένες επισκέψεις μόνο κομπάρσος γίνεται»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης , με αφορμή την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, στον δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, δήλωσε: «Ο πρωθυπουργός θα ήταν καλό να αφήσει τα νότια προάστια και να πάει στις λαϊκές συνοικίες, στο Κερατσίνι, στη Νίκαια, στο Μενίδι, στο Δενδροπόταμο, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, χωρίς κουστωδία και να ακούσει τα πραγματικά προβλήματα των φτωχών Ελλήνων, διότι με σκηνοθετημένες επισκέψεις μόνο κομπάρσος γίνεται και όχι πολιτικός».

 

«Να μη φέρει η κυβέρνηση μέσα στον Αύγουστο τροπολογία ή διάταξη για να αθωώσει τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο υποκλοπών»

«Η Ελληνική Λύση είναι το μοναδικό κόμμα που κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους, όλα τα ονόματα, στο σκάνδαλο υποκλοπών -και όταν λέμε όλα, εννοούμε όλα- μηδενός εξαιρουμένου», ανέφερε ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Εφιστούμε την προσοχή στην κυβέρνηση να μη φέρει μέσα στον Αύγουστο καμιά τροπολογία ή διάταξη, για να αθωώσει τους εμπλεκόμενους, διότι μας έχει συνηθίσει στην συγκάλυψη, δια παράνομων νόμων».

 

«Η ολιγαρχία μας πηγαίνει από τον Μητσοτάκη, τον “δεν γνώριζα”, στον “δεν ήξερα πώς γίνεται, τώρα θα μάθω” Τσίπρα»

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης είπε επίσης ότι «Η ολιγαρχία και η πλουτοκρατία μας πηγαίνει από τον Μητσοτάκη, τον “δεν γνώριζα”, στον “δεν ήξερα πώς γίνεται, τώρα θα μάθω” Τσίπρα και στο δήθεν “δεν ξέρω τίποτα, ελπίζω”, τα γνωστά δήθεν νέα κόμματα, δεκανίκια του Μαξίμου».

 

«Δυστυχώς η διαφθορά είναι τεράστια»

Ο Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στο κύκλωμα που δρούσε σε πολεοδομίες της Αττικής, δήλωσε: «Κανένα κόμμα δεν εντόπισε αυτό που είπε η Ελληνική Λύση εδώ και καιρό. Ότι ένας εκ των κατηγορουμένων στο σκάνδαλο διαφθοράς στις πολεοδομίες, επένδυε τα χρήματα σε έργα τέχνης, δηλαδή τα ξέπλενε, κάτι που συμπίπτει με το πόθεν έσχες των πολιτικών, για τους οποίους δεν γίνεται έλεγχος για έργα τέχνης. Δυστυχώς είναι η διαφθορά τεράστια».

 

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