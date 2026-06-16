«Καζάνι που βράζει» ο ΣΥΡΙΖΑ: Οι απομακρύνσεις Παππά-Ζαχαριάδη «φέρνουν» νέα δεδομένα – Το στοίχημα των αντιφρονούντων

Το σκηνικό της επόμενης ημέρας στον ΣΥΡΙΖΑ, διαμορφώνεται πλέον μέσα σε ένα κλίμα οξείας εσωκομματικής αντιπαράθεσης, με τις ισορροπίες τρόμου, να «δοκιμάζουν» τις αντοχές της παράταξης.

Σε αυτό το εκρηκτικό περιβάλλον, το τελεσίγραφο που απηύθυναν ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς προς τον Σωκράτη Φάμελλο, ζητώντας του να επικοινωνήσει και να καταλήξει σε συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, πνέει τα λοίσθια, καθώς η σχετική «προθεσμία», λήγει σε λίγες ημέρες. Ωστόσο, τα «προεόρτια» έχουν ήδη εκδηλωθεί με ένταση εντός του κόμματος, καθώς ο βουλευτής Χανίων, ζήτησε εκ νέου τη σύγκλιση της Κεντρικής Επιτροπής, καλώντας μάλιστα ανοιχτά όσους προτίθενται να αποχωρήσουν, να το πράξουν άμεσα.

Πολάκης: «Καλώ όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, σύντομα, καθαρά και τίμια»

«Καλώ όλους τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να διαλέξουν με ποιον θα πάνε, σύντομα, καθαρά και τίμια, απέναντι στον κόσμο που μας ψήφισε και μας στήριξε», ανέφερε ο Παύλος Πολάκης, ζητώντας το ίδιο να πράξουν και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που έχουν επιλέξει, όπως είπε, να στηρίξουν άλλο πολιτικό φορέα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος παραμένει στον ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι συμμετείχε κανονικά τόσο στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής όσο και της Πολιτικής Γραμματείας.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε επίσης κριτική στην προγραμματισμένη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας με αντικείμενο τη Συνταγματική Αναθεώρηση, υποστηρίζοντας ότι η συγκυρία δεν δικαιολογεί μια τέτοια συζήτηση. Κατά τον ίδιο, το κόμμα θα έπρεπε να επικεντρωθεί στην αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, δηλώνοντας πως «καμία εμπιστοσύνη δεν πρέπει να υπάρχει στην κυβέρνηση Μητσοτάκη» για ζητήματα όπως η Συνταγματική Αναθεώρηση, το άρθρο 16, οι υποκλοπές, οι απευθείας αναθέσεις, η διαφθορά και η ακρίβεια.

Ο κ. Πολάκης εκτίμησε ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση δίνει την εικόνα πως το κόμμα επιχειρεί απλώς να δείξει ότι παράγει πολιτικό έργο, χωρίς να αντιμετωπίζει τα ουσιαστικά ζητήματα που έχουν ανοίξει στο εσωτερικό του. Κλείνοντας την παρέμβασή του, ζήτησε να συγκληθεί σύντομα νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι «ο καιρός δεν επιτρέπει καθυστερήσεις» και ότι απαιτούνται άμεσες αποφάσεις για την πορεία του κόμματος και τις πολιτικές του συμμαχίες.

Σε κλίμα πυκνών διεργασιών ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Μέσα σε αυτή τη δίνη, η στρατηγική πάνω στην οποία ποντάρουν τώρα ο Παύλος Πολάκης, ο Νίκος Παππάς και η Ρένα Δούρου, εδράζεται στην εκτίμηση ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, θα αποχωρήσουν μαζικά όσοι στηρίζουν τον Αλέξη Τσίπρα με προορισμό την ΕΛΑΣ, γεγονός που εκ των πραγμάτων, θα ανατρέψει τις υφιστάμενες εσωκομματικές ισορροπίες.

Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείται δεδομένο ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, η συγκεκριμένη πλευρά θα επιχειρήσει να συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών, δηλαδή το ένα τέταρτο των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, προκειμένου να προκαλέσει μια νέα Συνεδρίαση του οργάνου και να ανατρέψει την απόφαση που είχε ληφθεί για τη στήριξη στον Αλέξη Τσίπρα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο Σωκράτης Φάμελλος, κρατά μέχρι σήμερα με «νύχια και με δόντια» τα μέλη της πλειοψηφίας της Κεντρικής Επιτροπής ώστε να μην αποχωρήσουν. Η αγωνιώδης αυτή προσπάθεια πηγάζει από τον φόβο ότι, σε περίπτωση αποχώρησής τους, η Κουμουνδούρου θα «πέσει ολοκληρωτικά στα χέρια» της «τριάδας των αντιφρονούντων», με ό,τι αυτό συνεπάγεται, δηλαδή στην περιουσία του κόμματος, του κτηρίου της Κουμουνδούρου, της κρατικής επιχορήγησης των 7 εκατομμυρίων ευρώ που έχει να λάβει, καθώς και τα κομματικά μέσα ενημέρωσης.

Η σύγκρουση αυτή, πάντως, έχει ήδη περάσει στο πεδίο των αποφάσεων καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος αποφάσισε να «πάρει το όπλο του» και «ξήλωσε» τον Νίκο Παππά από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.

Η απομάκρυνση του Νίκου Παππά και οι εσωκομματικοί τριγμοί

Σε ριζικές αλλαγές στον ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ο Σωκράτης Φάμελλος, καθώς ο Νίκος Παππάς παύει να είναι Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, εισηγήθηκε στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, να αναλάβουν Κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι ο βουλευτής Δράμας Θεόφιλος Ξανθόπουλος και ο βουλευτής Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας.

«Ουδείς αναντικατάστατος…» ήταν το πρώτο σχόλιο από το περιβάλλον του Νίκου Παππά, ο οποίος δεν φάνηκε να αιφνιδιάστηκε με τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Μία φράση λακωνική, αλλά με σαφές μήνυμα προς πολλούς αποδέκτες, ακόμη και τον ίδιο τον Σωκράτη Φάμελλο, καθώς ο πρώην υπουργός είχε προχωρήσει τις προηγούμενες μέρες σε σκληρές παρεμβάσεις, θέτοντας εμμέσως ακόμη και θέμα ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ.

Ενδεικτικές ήταν οι δηλώσεις του τη Δευτέρα στον Realfm 97,8, όπου υπογράμμισε την ανάγκη να διασαφηνιστεί τι σημαίνει η εφαρμογή της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ.

«Το γενικότερο κλίμα είναι ότι υπάρχουν κενά στο πώς εφαρμόζεται αυτή η απόφαση και βεβαίως εγείρονται και ερωτήματα για το εάν υπάρχει κάποια πιθανότητα συμφωνίας (σ.σ. με την ΕΛΑΣ). Ακόμα και άνθρωποι που υπερψήφισαν αυτή την απόφαση προβληματίζονται για το ποιο μπορεί να είναι το χρονοδιάγραμμα, ποια μπορεί να είναι η ουσία της συμφωνίας, εάν υπάρχει δυνατότητα συμφωνίας. Και εδώ υπάρχει επαναλαμβάνω μείζον ζήτημα, που ξεκινά από τον ίδιο τον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος πρέπει με τρόπο καθαρό να προσδιορίσει και τις δικές του αρμοδιότητες…» είπε με νόημα ο κ. Παππάς, ενώ μιλώντας για την ανάγκη συντεταγμένης πορείας του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο Σωκράτης Φάμελλος έχει πει ότι και ο ίδιος δεν βάζει θέμα καρέκλας και οπωσδήποτε να είναι επικεφαλής…»

Η αντικατάσταση του Κώστα Ζαχαριάδη και τα νέα πολιτικά δεδομένα

Παράλληλα με το μέτωπο Παππά, οι διοικητικές ανακατατάξεις επεκτάθηκαν και στον επικοινωνιακό τομέα. Η απομάκρυνση του Κώστα Ζαχαριάδη από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου, εν μέσω κατηγοριών από την πλευρά των αντιφρονούντων για «αφωνία», αναδεικνύει την προσπάθεια της ηγεσίας να επανακαθορίσει τη δημόσια εικόνα του κόμματος σε μια περίοδο που η εμφάνιση νέων πολιτικών σχηματισμών αναδιατάσσει τις ισορροπίες.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε επίσης ότι τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος, αναλαμβάνει ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Χρήστος Γιαννούλης (στη θέση του Κώστα Ζαχαριάδη), ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν Κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Φάμελλος ευχαρίστησε για τη συνεργασία και την προσφορά τους τον Κώστα Ζαχαριάδη και τον Νίκο Παππά.

Ζαχαριάδης:«Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί»

«Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κώστας Ζαχαριάδης, λίγη ώρα αφότου έγινε γνωστό ότι ο Σωκράτης Φάμελλος ανακοίνωσε την αντικατάστασή του από τον Χρήστο Γιαννούλη στη θέση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον σύντροφο Σωκράτη Φάμελλο για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, τους εργαζόμενους στο Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που δουλέψαμε μαζί κάθε μέρα – όλη μέρα, τους αναπληρωτές και τη διευθύντρια του Γραφείου Τύπου που συνεργαστήκαμε άψογα. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη και τα στελέχη του κόμματος που με εμπιστεύτηκαν και με στήριξαν. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τους επαγγελματίες στο χώρο των media που είχαμε μια καλή συνεργασία με αλληλοσεβασμό» αναφέρει αρχικά ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Και προσθέτει: «Ως Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ τοποθετηθήκαμε σχεδόν σε όλα στον βαθμό που μας αντιστοιχούσε, δεν αφήσαμε τίποτα αναπάντητο και ασχολίαστο και δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω. Μπαίνοντας στον όγδοο χρόνο της κυβέρνησης Μητσοτάκη, βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Υπάρχουν νέα δεδομένα για το κόμμα μας, όπως και για το πολιτικό σύστημα της χώρας. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα έφερε νέα δεδομένα που κανείς δεν μπορεί να αγνοεί. Αναδιατάσσει και τον χώρο μας, αλλά μπορεί να παίξει και καθοριστικό ρόλο στη μετατόπιση των πολιτικών συσχετισμών στη χώρα».

«Ήμουνα και είμαι πάντοτε υπέρ των καθαρών θέσεων και αποφάσεων, ειδικά σε κρίσιμες συγκυρίες. Σε αυτό το πλαίσιο και με δεδομένο ότι ο εκπρόσωπος Τύπου πρέπει να εκφράζει δημόσια τη γραμμή του κόμματος, συζήτησα με τον Πρόεδρο του κόμματος για την απόφασή μου να μη συνεχίσω από την θέση του εκπροσώπου Τύπου και συμφωνήσαμε ότι αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση. Θα συνεχίσω να εργάζομαι για την ανάπτυξη ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς με κυβερνώσα προοπτική, θέση που σωστά προωθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα» συμπληρώνει.

«Εύχομαι καλή επιτυχία στον Χρήστο Γιαννούλη, αναλαμβάνει σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, θα στηρίξω την προσπάθειά του και μέσα από τα όργανα του κόμματος» καταλήγει ο Κώστας Ζαχαριάδης.

Οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις και οι εκατέρωθεν κινήσεις στη σκακιέρα της Κουμουνδούρου επιβεβαιώνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται σε μια παρατεταμένη φάση αναδιάταξης. Η επόμενη περίοδος αναμένεται καθοριστική, καθώς οι εσωτερικές διεργασίες και οι συσχετισμοί δυνάμεων στα κορυφαία κομματικά όργανα θα κρίνουν όχι μόνο την κατεύθυνση της ηγεσίας, αλλά και τη συνολική φυσιογνωμία του κόμματος στο συνεχώς μεταβαλλόμενο πολιτικό σκηνικό.