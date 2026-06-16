Μητσοτάκης για Τσίπρα-Ανδρουλάκη: «Ο “Τζάμπα 1” ανταγωνίζεται τον “Τζάμπα 2” – Μόνο η ΝΔ έχει σχέδιο για την επόμενη ημέρα»

«Είχα την ευκαιρία πριν, να επισκεφτώ το κέντρο Υγείας της Βάρης. Να θυμηθείτε πως ήταν και πώς είναι. Αν θυμηθείτε, το 2023 είχα πει ότι η ανάταξη του ΕΣΥ αποτελεί προτεραιότητα. Αξιοποιήσαμε τους πόρους από Ταμείο Ανάκαμψης με μια συνολική παρέμβαση στην υγεία. Πέρα από τη στείρα κομματική αντιπαράθεση, αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι αν υπάρχει κυβέρνηση που θα κάνει καλύτερη τη ζωή του. Εμείς δεν τάξαμε λαγούς με πετραχήλια», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στη Βούλα.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως σήμερα πολλοί νομίζουν ότι έχει ξεκινήσει άτυπου τύπου προεκλογική εκστρατεία για να γίνουν οι εκλογές νωρίτερα επειδή έχει πρόθεση να κάνει εκλογές πιο νωρίς. «Αυτό που κάνω εδώ σήμερα στο 3Β, το κάνω τρία χρόνια και θα συνεχίσω να το κάνω μέχρι τις εκλογές. Χρέος μας να επικοινωνούμε με τους πολίτες», ανέφερε.

Ο κ. Μητσοτάκης υπενθύμισε και την άφιξη της φρεγάτας Κίμων και τη βοήθεια που έστειλε η Ελλάδα στην Κύπρο. «Όλα αυτά έγιναν με συνετή οικονομική διαχείριση που μας επιτρέπει να χτίζουμε βήμα βήμα πάνω στις επιτυχίες μας. Να κρατήσετε ένα στοιχείο που δεν αφορά μόνο στους οικονομολόγους. Αναφέρομαι στο δημόσιο χρέος. Η δική μας γενιά θυμάται την ιστορία του χρέους να πλάκωνε την ελληνική κοινωνία και να υπονομεύει το μέλλον της επόμενης γενιάς. Για πρώτη φορά, η Ελλάδα καταφέρνει και μειώνει το δημόσιο χρέος της με το γρηγορότερο ρυθμό από οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία του ΟΟΣΑ. Έχουμε υποχρέωση να μην κληρονομήσουμε στην επόμενη γενιά ένα θεόρατο χρέος», υπογράμμισε.

«Ο “Τζάμπα 1” ανταγωνίζεται τον “Τζάμπα 2″»

«Ο “Τζάμπα 1” ανταγωνίζεται τον “Τζάμπα 2” και θα ακολουθήσουν και “Τζάμπα 3” και “Τζάμπα 4”. Τζάμπα δεν υπάρχει. Όποιος σας υπόσχεται τζάμπα παροχές να ξέρετε ότι θα σας τα πάρει. Εμείς δημιουργούμε πλούτο και επιστρέφουμε μέρισμα της ανάπτυξης. Τα νέα παιδιά έως 25 ετών δεν θα πληρώσουν ούτε ένα ευρώ φόρο εισοδήματος. Δώσαμε πραγματικές αυξήσεις στους συνταξιούχους. Αυξήσαμε το τακτικό επίδομα στους συνταξιούχους στα τέλη του έτους. Πρώτα θα δημιουργήσουμε τον πλούτο και μετά θα τον μοιράσουμε. Να έχετε επιφύλαξη σε αυτούς που μοιράζουν από πριν. Σκεφτείτε τι έχουμε να ακούσουμε μέχρι τις εκλογές», τόνισε αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι, σήμερα, μόνο η ΝΔ έχει σχέδιο για την επόμενη ημέρα. «Ξέρω ότι η ακρίβεια πονάει σήμερα. Δεν μπορώ να τάξω πράγματα που δεν μπορώ να υλοποιήσω», σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε στην επιστροφή ενός ενοικίου για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

«Είναι πολύ θετική η εξέλιξη του τερματισμού του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι η πτώση των τιμών του πετρελαίου θα μεταφραστεί σε πτώση και στις τιμές ντίζελ και βενζίνης. Αύριο, θα παρουσιάσω την πλατφόρμα “posokanei” για να συγκρίνετε τιμές και να πιέσουμε την αγορά να λειτουργεί σε συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού», συνέχισε.

«Η κυβέρνησή μας θα βάζει πάντα σε πρώτη προτεραιότητα τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος. Πράγματι η ακρίβεια πονάει. Όμως, να θυμίσουμε από την άλλη ότι παραλάβαμε τον κατώτατο μισθό στα 650 ευρώ και θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Σήμερα, ο μέσος μισθός έχει ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ. Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει 560.000 νέες θέσεις εργασίας. Σήμερα, οι νέοι επιστρέφουν από το εξωτερικό για να δουλέψουν στην Ελλάδα. Μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας έρχονται στην Ελλάδα», προσέθεσε.

«Εμείς έχουμε αντοχές, είμαστε μαραθωνοδρόμοι. Άλλοι φοβάμαι ότι θα εξαντληθούν στο δρόμο προς τις εκλογές. Κάθε μέρα μετράει. Χτίσαμε συμμαχία που θέλει τη χώρα να πάει μπροστά. Πιστεύω την εμπιστοσύνη την τιμήσαμε. Να ζητήσω τη βοήθειά σας να μιλήσουμε σε όσους έχουν δυσαρέσκειες. Θέλουμε να πειραματιστούμε με λύσεις που παραλίγο να μας πάνε στο παρελθόν στο γκρεμό ή μια κυβέρνηση που παρά τα λάθη της πήγε τη χώρα μπροστά; Τελικά, σε ποιον θα εμπιστευτούμε και σε ποιους τη διοίκηση της χώρας σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών εξελίξεων; Είπα το απλό: Αν χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο στις 3:00 το πρωί ποιος θέλετε να το σηκώσει; Είναι πραγματικό δίλημμα», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός ζήτησε να μην πάνε χαμένοι οι αρκετοί, όπως είπε, μήνες μέχρι τις εκλογές. «Η ΝΔ είναι το πιο οργανωμένο κόμμα στην Ελλάδα. Να εξηγήσουμε στους πολίτες τα διλήμματα της επόμενης κάλπης», τόνισε. «Να πείσουμε ότι μια πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα και τελικά την ευημερία. Ξέρω ότι θα σας έχω μαζί μου», υπογράμμισε.