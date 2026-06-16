Όμορφες εικόνες στο Μετρό του Συντάγματος – Μικρό κορίτσι χόρευε ενώ μία γυναίκα έπαιζε πιάνο – ΒΙΝΤΕΟ

Το πιάνο που έχει τοποθετηθεί στο μετρό του Συντάγματος γίνει πλέον ένα ξεχωριστό σημείο ενδιαφέροντος στο κέντρο της πρωτεύουσας. Αρκετές φορές κάποιος θα βρεθεί να παίξει πιάνο και το βίντεο του μπορεί να γίνει viral.

Σε νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται μία νεαρή κοπέλα να κάθεται στο πιάνο και να εντυπωσιάζει τους παρευρισκόμενους με τις ικανότητες της. Όμως, την παράσταση κλέβει ένα μικρό κοριτσάκι που ξεκίνησε να χορεύει με την μουσική της.

«Ως πιανίστα το καλύτερο συναίσθημα είναι να βλέπω το κοινό να αλληλεπιδρά με τη μουσική μου. Το κοριτσάκι ήρθε και μου ζήτησε να χορέψει όσο έπαιζα. Αν το βλέπεις αυτό ήσουν υπέροχη. Γεμίστε την Αθήνα με πιάνο σε κάθε γωνιά. Γεμίστε τη με μουσική», έγραψε η πιανίστα στο Instagram δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο.

Το σχόλιο που «έκλεψε» τις εντυπώσεις ήρθε από την ίδια τη μικρή χορεύτρια.

«Γεια σας… είμαι η Βικτόρια, το κορίτσι που χορεύει. Συγχαρητήρια για το ταλέντο σου στο πιάνο, μια αληθινή καλλιτέχνιδα! Ελπίζω να σε ξαναδώ στις συναυλίες σου» έγραψε η μικρή χορεύτρια.