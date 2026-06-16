Όμορφες εικόνες στο Μετρό του Συντάγματος – Μικρό κορίτσι χόρευε ενώ μία γυναίκα έπαιζε πιάνο – ΒΙΝΤΕΟ

Το πιάνο στο μετρό του Συντάγματος έχει γίνει ένα ιδιαίτερο σημείο ενδιαφέροντος, με βίντεο από παίκτες να γίνονται συχνά viral. Σε ένα πρόσφατο βίντεο, μια νεαρή πιανίστα εντυπωσίασε τους παρευρισκόμενους, ενώ ένα μικρό κοριτσάκι έκλεψε την παράσταση χορεύοντας αυθόρμητα στον ρυθμό της μουσικής. Η πιανίστα εξέφρασε τη χαρά της για την αλληλεπίδραση του κοινού, και η μικρή χορεύτρια, Βικτόρια, σχολίασε επίσης το βίντεο εκφράζοντας τον θαυμασμό της

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το πιάνο στο μετρό του Συντάγματος έχει γίνει ένα ξεχωριστό σημείο ενδιαφέροντος, με βίντεο από παίξιμο να γίνονται συχνά viral.
  • Σε νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, μία νεαρή κοπέλα εντυπωσιάζει στο πιάνο του Συντάγματος, ενώ ένα μικρό κοριτσάκι κλέβει την παράσταση χορεύοντας στον ρυθμό της μουσικής.
  • Η πιανίστα εξέφρασε τη χαρά της για την αλληλεπίδραση του κοινού, αναφέροντας ότι το κοριτσάκι της ζήτησε να χορέψει. Η μικρή χορεύτρια, Βικτόρια, σχολίασε: «Συγχαρητήρια για το ταλέντο σου στο πιάνο, μια αληθινή καλλιτέχνιδα!»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το πιάνο που έχει τοποθετηθεί στο μετρό του Συντάγματος γίνει πλέον ένα ξεχωριστό σημείο ενδιαφέροντος στο κέντρο της πρωτεύουσας. Αρκετές φορές κάποιος θα βρεθεί να παίξει πιάνο και το βίντεο του μπορεί να γίνει viral.

Σε νέο βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται μία νεαρή κοπέλα να κάθεται στο πιάνο και να εντυπωσιάζει τους παρευρισκόμενους με τις ικανότητες της. Όμως, την παράσταση κλέβει ένα μικρό κοριτσάκι που ξεκίνησε να χορεύει με την μουσική της.

«Ως πιανίστα το καλύτερο συναίσθημα είναι να βλέπω το κοινό να αλληλεπιδρά με τη μουσική μου. Το κοριτσάκι ήρθε και μου ζήτησε να χορέψει όσο έπαιζα. Αν το βλέπεις αυτό ήσουν υπέροχη. Γεμίστε την Αθήνα με πιάνο σε κάθε γωνιά. Γεμίστε τη με μουσική», έγραψε η πιανίστα στο Instagram δημοσιεύοντας το σχετικό βίντεο.

Το σχόλιο που «έκλεψε» τις εντυπώσεις ήρθε από την ίδια τη μικρή χορεύτρια.

«Γεια σας… είμαι η Βικτόρια, το κορίτσι που χορεύει. Συγχαρητήρια για το ταλέντο σου στο πιάνο, μια αληθινή καλλιτέχνιδα! Ελπίζω να σε ξαναδώ στις συναυλίες σου» έγραψε η μικρή χορεύτρια.

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