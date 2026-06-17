Νίκος Χριστογεώργος: Στην κορυφή της λίστας του Ολυμπιακού για τη θέση πίσω από τον Τζολάκη

Ο Νίκος Χριστογεώργος βρίσκεται στην κορυφή της «ελληνικής λίστας» του Ολυμπιακού για τη θέση του δεύτερου τερματοφύλακα, πίσω από τον Κωνσταντή Τζολάκη. Οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του γκολκίπερ του ΟΦΗ, ενώ η υπόθεση του Μπάλσα Πόποβιτς φαίνεται πως έχει περάσει, προς το παρόν, σε δεύτερο πλάνο.

Ο Ολυμπιακός θέλει να ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ του. Η ανάγκη αυτή συνδέεται με τον συνολικό σχεδιασμό της ομάδας, καθώς οι Πειραιώτες αναζητούν γηγενείς ποδοσφαιριστές που μπορούν να καλύψουν συγκεκριμένες θέσεις και να προσφέρουν λύσεις. Για αυτόν τον λόγο, ο σύλλογος ασχολήθηκε με τις περιπτώσεις των Τσάπρα και Γιαννούλη, ενώ πλέον στρέφει την προσοχή του και στην αγορά των Ελλήνων τερματοφυλάκων.

Σύμφωνα με τις σχετικές πληροφορίες, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού έχουν αποφασίσει να αφήσουν προσωρινά στην άκρη την περίπτωση του Μπάλσα Πόποβιτς και να εξετάσουν πιο ενεργά τις διαθέσιμες ελληνικές λύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Χριστογεώργος έχει περάσει στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος.

Ο 26χρονος τερματοφύλακας του ΟΦΗ πραγματοποίησε καλή σεζόν και βρίσκεται σε ηλικία που θεωρείται κατάλληλη για το επόμενο βήμα. Παράλληλα, ο Χριστογεώργος διαθέτει στοιχεία που προκαλούν το ενδιαφέρον των «ερυθρόλευκων». Επιπλέον, λογίζεται ως association-trained, γεγονός που τον καθιστά χρήσιμη επιλογή και για την ευρωπαϊκή λίστα, στην οποία οι ομάδες πρέπει να δηλώνουν συγκεκριμένο αριθμό γηγενών ποδοσφαιριστών.

Ο Χριστογεώργος απασχολεί τον Ολυμπιακό εδώ και καιρό. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν έχουν προχωρήσει άλλες ελληνικές λύσεις έχει ενισχύσει τη θέση του στη λίστα. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ήδη γίνει προεργασία για την περίπτωσή του και ότι τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ακολουθήσουν επίσημες συζητήσεις, ώστε να διαπιστωθεί αν μπορεί να προχωρήσει η μεταγραφή.

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη αποκτήσει τον Δημήτρη Στουρνάρα για τη θέση του τρίτου γκολκίπερ. Παράλληλα, ο σύλλογος έχει στο πλάνο του την απόκτηση του Αλέξανδρου Τσομπανίδη για την ομάδα Β και, εφόσον χρειαστεί, για αγώνες του Κυπέλλου. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν, οι Πειραιώτες φαίνεται πως εξετάζουν σοβαρά την επιλογή Έλληνα τερματοφύλακα και για τη θέση Νο 2, πίσω από τον Τζολάκη.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θεωρούν τον Χριστογεώργο μία από τις πιο έτοιμες ελληνικές επιλογές για τη συγκεκριμένη θέση. Ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ έχει αποκτήσει εμπειρία τα τελευταία χρόνια και έχει καταγράψει σημαντικό χρόνο συμμετοχής σε υψηλό επίπεδο.

Ο Χριστογεώργος ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Παναθηναϊκού και στη συνέχεια κατέγραψε συμμετοχές τόσο με την πρώτη ομάδα όσο και με τη Β ομάδα των «πράσινων». Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίζεται στον ΟΦΗ, όπου έχει καθιερωθεί ως βασικός τερματοφύλακας. Συνολικά, έχει καταγράψει 68 συμμετοχές με την κρητική ομάδα και αποτέλεσε βασικό στέλεχος στην πορεία της στο Κύπελλο Ελλάδας.