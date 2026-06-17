Ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε βρετανικό γιοτ στη Μάγχη – Τι απαντά η Μόσχα

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Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά κοντά σε γιοτ με βρετανική σημαία στη Μάγχη την Τρίτη (16/6), καθώς τα δύο σκάφη βρέθηκαν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ της νήσου Γουάιτ και της Νορμανδίας. Στο συμβάν ενεπλάκη η ρωσική φρεγάτα Admiral Grigorovich, ενώ οι βρετανικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η προσέγγιση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, το μικρό γιοτ, το οποίο δεν είχε κινητήρα, είχε αναχωρήσει από το Ηνωμένο Βασίλειο και παρασύρθηκε προς το πολεμικό πλοίο λόγω ομίχλης.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι το σκάφος πραγματοποίησε «επικίνδυνη προσέγγιση» προς τη φρεγάτα. Σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, το πλήρωμα του πολεμικού πλοίου επιχείρησε επανειλημμένα να επικοινωνήσει με το γιοτ μέσω ασυρμάτου και εκτόξευσε προειδοποιητικές φωτοβολίδες, πριν ανοίξει πυρ με ελαφρύ οπλισμό προς την πορεία του.

Το ίδιο υπουργείο υποστήριξε ότι οι ναύτες ενήργησαν «σε αυστηρή συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς ναυτιλίας». Από την πλευρά του, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό.

Πηγή της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε στο BBC ότι ένα ζευγάρι περίπου 60 ετών βρισκόταν στο γιοτ εκείνη τη στιγμή. Οι δύο επιβαίνοντες ανέφεραν ότι δεν άκουσαν τη ρωσική φρεγάτα να ηχεί τη σειρήνα της, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο BBC: «Μετά από προσπάθειες να επικοινωνήσει με ένα βρετανικό σκάφος στη Μάγχη, το Grigorovich πυροβόλησε προειδοποιητικά. Οι πυροβολισμοί αυτοί δεν στόχευαν το σκάφος και αποτελούσαν μια προσπάθεια να αποτραπεί μια πιθανή σύγκρουση».

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες μετά την αναχαίτιση ρωσικού δεξαμενόπλοιου του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» από Κομάντος των Βασιλικών Πεζοναυτών στη Μάγχη. Το δεξαμενόπλοιο φέρεται να μετέφερε πετρέλαιο που υπαγόταν σε κυρώσεις, ενώ η επιχείρηση ήταν η πρώτη αυτού του είδους που πραγματοποίησε ο βρετανικός στρατός.

Ωστόσο, οι βρετανικές αρχές δεν συνδέουν το περιστατικό με την επιχείρηση της Κυριακής. Ρωσικά πολεμικά πλοία διέρχονται συχνά από τη Μάγχη, σε διεθνή ύδατα, και το Βασιλικό Ναυτικό παρακολουθεί συστηματικά την πορεία τους.

Βρετανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το Admiral Grigorovich προσπαθούσε να δείξει πως έπλεε με τη ροή του ρεύματος και όχι με τη δύναμη των κινητήρων του. Το γεγονός αυτό καθιστούσε τη φρεγάτα λιγότερο ευέλικτη και ενδέχεται να οδήγησε το πλήρωμά της στην εκτίμηση ότι υπήρχε αυξημένος κίνδυνος σύγκρουσης.