Νίκαια: Υπάλληλος καθαριότητας έπεσε θύμα επίθεσης – «Έχω σπάσει το δάχτυλό μου, έχω τραύμα στο κεφάλι»

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Επίθεση από ομάδα ατόμων δέχτηκε υπάλληλος καθαριότητας στη Νίκαια, ενώ βρίσκονταν σε υπηρεσία με απορριμματοφόρο του δήμου. Από το περιστατικό τραυματίστηκε ένας εργαζόμενος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο «Αττικόν» για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ο τραυματίας φέρει, σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο ANT1, σπασμένο δάχτυλο και μώλωπες στο κεφάλι. Ο ίδιος περιέγραψε την επίθεση και ανέφερε ότι η ένταση ξεκίνησε όταν συνάδελφός του ρώτησε έναν άνδρα γιατί τους έβριζε.

«Έχοντας αυτή την εικόνα, ο από πίσω εργάτης μου τον ρωτάει: “Γιατί βρίζεις, τι σου κάναμε, τι έγινε;”. Συνεχίζει να τον βρίζει, τα θεία, και τον αρπάζει. Βλέποντας όλη την εικόνα εγώ από τον καθρέφτη μου, κατεβαίνω κάτω για να πάω να τους χωρίσω και άρχισε και με άρπαξε. Έχω σπάσει το δάχτυλό μου, έχω τραύμα στο κεφάλι».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία, ο οδηγός του απορριμματοφόρου του Δήμου Νίκαιας έσπευσε να βοηθήσει τον συνάδελφό του, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και φέρεται να είχε δεχτεί φραστική επίθεση από έναν 32χρονο, πακιστανικής καταγωγής. Λίγο αργότερα, όπως υποστήριξε ο εργαζόμενος, δύο ακόμη άνδρες επιτέθηκαν στον ίδιο με μπουνιές και κλωτσιές.

Το θύμα ανέφερε ότι ο 32χρονος εξύβρισε τα Θεία και ότι στη συνέχεια προκλήθηκε ένταση, η οποία οδήγησε στη συμπλοκή.

«Περνώντας το απορριμματοφόρο από το στενό, χωρίς να ενοχλήσουμε κανέναν, ούτε την ώρα της αποκομιδής, ο άνθρωπος αυτός καθόταν στο μηχανάκι του, πάνω στο σταντ, κάτω από το πεζοδρόμιο».

Οι υπάλληλοι της καθαριότητας δέχτηκαν άμεση βοήθεια, καθώς από το σημείο περνούσε περιπολικό. Οι αστυνομικοί παρενέβησαν και προχώρησαν στη σύλληψη του 32χρονου.

Ο δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κ. Μαραγκάκης, καταδίκασε το περιστατικό και τόνισε ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορεί να γίνονται αποδέκτες βίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

«Άνθρωποι που εργάζονται καθημερινά για να διατηρούν την πόλη καθαρή και λειτουργική δεν μπορεί να γίνονται αποδέκτες βίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους», σημείωσε ο δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Κ. Μαραγκάκης.

Ο τραυματίας οδηγός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.