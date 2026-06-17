Χεζμπολάχ: Δεν θα υπάρξει τελική συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν χωρίς αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο

Η Χεζμπολάχ εκτίμησε την Τρίτη (16/06) ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να υπογράψει οριστική συμφωνία με την Ουάσινγκτον, εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε ότι η συνεχιζόμενη παρουσία ισραηλινών δυνάμεων σε λιβανικό έδαφος θα αποτελούσε «παραβίαση του μνημονίου» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ισραηλινά στρατεύματα εξακολουθούν να ελέγχουν περιοχές στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, μετά από τρεις μήνες αεροπορικών επιδρομών και χερσαίων επιχειρήσεων εναντίον της Χεζμπολάχ. Η σύγκρουση είχε κλιμακωθεί όταν η λιβανική οργάνωση εκτόξευσε ρουκέτες εναντίον του ισραηλινού εδάφους, ως αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Οι εχθροπραξίες στον Λίβανο αποκλιμακώθηκαν μετά την κατ’ αρχήν συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι ΗΠΑ και το Ιράν. Ωστόσο, οι συγκρούσεις δεν σταμάτησαν πλήρως, ενώ το Ισραήλ ξεκαθάρισε ότι θα διατηρήσει στρατεύματα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ γνωστοποίησε ότι, σύμφωνα με την εικόνα που έχει, το Ιράν θα θέσει το ζήτημα της αποχώρησης των ισραηλινών στρατευμάτων από τον Λίβανο στον επόμενο γύρο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Οι συνομιλίες αναμένεται να ξεκινήσουν μετά την επίσημη υπογραφή του μνημονίου συνεννόησης (MoU), την Παρασκευή.

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων θα βρεθούν κρίσιμα ζητήματα, ανάμεσά τους και το μέλλον του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

«Πιστεύουμε πως δεν θα υπάρξει πυρηνική συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ εάν το Ισραήλ δεν αποσύρει τα στρατεύματά του από τον Λίβανο», δήλωσε το γραφείο Τύπου της Χεζμπολάχ στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, συνδέοντας για πρώτη φορά το ζήτημα με την επίτευξη οριστικής συμφωνίας.

Ο Αμπάς Αραγτσί επέμεινε νωρίτερα πως «χωρίς την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων» από τον νότιο Λίβανο, «δεν θα έχει επιτευχθεί ο τερματισμός του πολέμου». Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν υπογράμμισε ότι η συνεχιζόμενη κατοχή λιβανικών εδαφών θα θεωρηθεί από την Τεχεράνη «παραβίαση του μνημονίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ