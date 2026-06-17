Φρίκη στο Πακιστάν: 18χρονη οικιακή βοηθός έμεινε έγκυος έπειτα από ομαδικούς βιασμούς – Πέθανε από επιπλοκές στην άμβλωση

Μια 18χρονη οικιακή βοηθός, η Ayesha, πέθανε στο Πακιστάν από επιπλοκές που προκλήθηκαν από παράνομη και αποτυχημένη άμβλωση, αφού, σύμφωνα με τις καταγγελίες, είχε πέσει κατ’ επανάληψη θύμα ομαδικού βιασμού από τον γιο του εργοδότη της και τον οδηγό της οικογένειας.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη χώρα, καθώς η νεαρή γυναίκα φέρεται να κατέγραψε, λίγο πριν από τον θάνατό της, ένα βίντεο μέσα από το νοσοκομείο, στο οποίο κατονόμαζε τους ανθρώπους που, όπως υποστήριζε, την κακοποίησαν.

Η Ayesha είχε φύγει από τη γενέτειρά της, το Φαϊσαλαμπάντ, και είχε μετακομίσει στη Λαχόρη, όπου εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε εύπορη οικογένεια. Η νεαρή γυναίκα είχε αναλάβει τη φροντίδα του σπιτιού, προκειμένου να στηρίξει οικονομικά τους γονείς της.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η Daily Mail, ο γιος του εργοδότη της και ο οδηγός της οικογένειας φέρονται να τη βίαζαν συστηματικά για περίπου έναν χρόνο. Όταν η 18χρονη διαπίστωσε ότι ήταν έγκυος, οι εργοδότες της φέρονται να την ανάγκασαν αρχικά να λάβει χάπια για άμβλωση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, όταν τα χάπια δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα, οι εργοδότες φέρονται να τη μετέφεραν με τη βία σε παράνομη ιδιωτική κλινική, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Η νεαρή γυναίκα βρισκόταν τότε στον πέμπτο μήνα της κύησης.

Οι επιπλοκές της επέμβασης αποδείχθηκαν μοιραίες. Η υγεία της Ayesha επιδεινώθηκε ραγδαία και η ίδια μεταφέρθηκε διαδοχικά σε νοσοκομεία, μέχρι τον θάνατό της στα τέλη Μαΐου. Η υπόθεση πήρε μεγάλες διαστάσεις όταν το βίντεο που κατέγραψε η ίδια διαδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η κόρη μας δεν πέθανε από ασθένεια ούτε από ατύχημα. Πέθανε από συστηματικό βιασμό, βασανιστήρια και απειλές», αναφέρουν χρήστες του διαδικτύου που ζητούν δικαιοσύνη.

Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για ομαδικό βιασμό και ανθρωποκτονία. Μέχρι στιγμής, ο οδηγός έχει προφυλακιστεί, ενώ ο εργοδότης και ο γιος του έχουν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση. Η εξέλιξη αυτή έχει εντείνει τις αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα αντιμετωπίζει υποθέσεις σεξουαλικής βίας, ιδιαίτερα όταν οι εμπλεκόμενοι προέρχονται από εύπορα κοινωνικά στρώματα.

Η υπόθεση της Ayesha επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της σεξουαλικής βίας στο Πακιστάν. Τα ποσοστά καταγγελιών παραμένουν χαμηλά, καθώς πολλές γυναίκες αποφεύγουν να απευθυνθούν στις αρχές, υπό τον φόβο του κοινωνικού στιγματισμού και της ενοχοποίησης του θύματος.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί υπόθεση από το πρόσφατο παρελθόν, όταν ανώτατος αξιωματούχος της αστυνομίας είχε αμφισβητήσει δημόσια γιατί μια γυναίκα βρισκόταν έξω αργά το βράδυ, μετά τον ομαδικό βιασμό της σε αυτοκινητόδρομο, μπροστά στα μάτια των παιδιών της.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τα πακιστανικά δικαστήρια απέρριψαν την περασμένη εβδομάδα τις τελικές εφέσεις δύο ανδρών, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί σε θάνατο για τον βιασμό Γαλλίδας υπηκόου σε αυτοκινητόδρομο το 2020.

Η διατήρηση της θανατικής ποινής, η οποία στο Πακιστάν εκτελείται με απαγχονισμό, θεωρείται από οργανώσεις δικαιωμάτων ως «μνημειώδες βήμα» για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας. Ωστόσο, η υπόθεση της Ayesha δείχνει ότι η προστασία των πιο ευάλωτων γυναικών στη χώρα παραμένει σοβαρό ζητούμενο.

Πηγή: Daily Mail