Μουντιάλ 2026: Τα highlights της νικηφόρας πρεμιέρας της Γαλλίας – ΒΙΝΤΕΟ

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Αθλητισμός

Κίλιαν Εμπαπέ, Γαλλία-Σενεγάλη, Μουντιάλ 2026
Photograph: Steve Luciano/AP
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γαλλία ξεκίνησε με νίκη την πορεία της στο Μουντιάλ 2026, καθώς επικράτησε με 3-1 της Σενεγάλης στην πρεμιέρα του 9ου ομίλου.
  • Η ομάδα της Γαλλίας παρουσίασε κακή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, όμως ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε.
  • Οι Σενεγαλέζοι προσπάθησαν να επαναλάβουν μια επιτυχία ανάλογη με εκείνη του 2002, όταν είχαν νικήσει τη Γαλλία στον εναρκτήριο αγώνα εκείνης της διοργάνωσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Γαλλία ξεκίνησε με νίκη την πορεία της στο Μουντιάλ 2026, καθώς επικράτησε με 3-1 της Σενεγάλης στην πρεμιέρα του 9ου ομίλου της διοργάνωσης.

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Η ομάδα της Γαλλίας παρουσίασε κακή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, όμως ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο μέρος και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε στην έναρξη της διοργάνωσης. Η Σενεγάλη προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τα προβλήματα των Γάλλων και έδειξε ότι μπορούσε να διεκδικήσει ένα σημαντικό αποτέλεσμα.

Μπροστά σε 80.745 θεατές στο Νιου Τζέρσεϊ, οι Σενεγαλέζοι προσπάθησαν να επαναλάβουν μια επιτυχία ανάλογη με εκείνη του 2002, όταν είχαν νικήσει τη Γαλλία στον εναρκτήριο αγώνα εκείνης της διοργάνωσης.

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Η Γαλλία, ωστόσο, βρήκε τις λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο, διαχειρίστηκε την πίεση και έφτασε στη νίκη με 3-1, κάνοντας θετική εκκίνηση στον όμιλο.

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