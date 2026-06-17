Πάπας Λέων: «Δόξα τω Θεώ» για την προσωρινή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ο Πάπας Λέων χαιρέτισε την προσωρινή συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε οριστική παύση της σύγκρουσης.

Ο Ποντίφικας είπε «δόξα τω Θεώ» για το γεγονός ότι οι δύο πλευρές αναμένεται να υπογράψουν και επισήμως τη συμφωνία την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Ο ίδιος είχε επικρίνει τον πόλεμο με το Ιράν, προκαλώντας την αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λέων δήλωσε σε δημοσιογράφους, έξω από την κατοικία του στο Καστέλ Γκαντόλφο της Ιταλίας, ότι η διπλωματία πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο στην προσπάθεια για τον τερματισμό της κρίσης.

«Θα υπάρχουν ακόμη αρκετά σημεία προς διευθέτηση, αλλά είναι πάντα καλύτερο να το κάνουμε αυτό μέσω του διαλόγου, μέσω διαπραγματεύσεων, και όχι με την επιστροφή στον πόλεμο», δήλωσε ο πρώτος Αμερικανός πάπας.

Ο Πάπας Λέων τόνισε, επίσης, ότι ελπίζει η προσωρινή συμφωνία να αποτελέσει πραγματική λύση για την περιοχή. «Ελπίζω ότι αυτή είναι πραγματικά μια λύση στον πόλεμο, ότι ο πόλεμος έχει όντως τελειώσει και ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά», είπε.