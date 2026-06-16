Γιώργος Φλωρίδης για Γιωτόπουλο: «Αυτός που είναι 83 ετών έχει και 17 φόνους στην πλάτη»

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, σχολίασε την απόφαση του Άρειου Πάγου για την επιστροφή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου στη φυλακή, προκειμένου να ολοκληρώσει την έκτιση της ποινής του. Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε ότι ο καταδικασθείς για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη δεν έχει δείξει μεταμέλεια για τις δολοφονίες για τις οποίες έχει καταδικαστεί.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης μιλώντας στο Action24 στάθηκε στο νομικό σκεπτικό της απόφασης και υπογράμμισε τη σημασία της κρίσης του ανώτατου δικαστηρίου. «Το νομικό σκεπτικό της απόφασης είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Άρειος Πάγος ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα που νομίζω ότι το Εφετείο το είδε λάθος. Δηλαδή, όταν έχουμε μια νεότερη διάταξη που καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκτιση της ποινής, το Εφετείο είπε ότι ισχύει η παλιότερη, ενώ ο Άρειος Πάγος είπε ότι σωστά πρέπει να εφαρμοστεί η διάταξη του 2021 για την έκτιση των 25 χρόνων», ανέφερε αρχικά ο κ. Φλωρίδης.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρθηκε στο ζήτημα της μεταμέλειας, το οποίο, σύμφωνα με την απόφαση, πρέπει να συνεκτιμάται. «Το δεύτερο είναι ότι ο Άρειος Πάγος λέει ότι πρέπει να παίζει σημαντικό ρόλο το αν έχει δείξει στοιχειώδη μεταμέλεια ο καταδικασθείς. Έδειξε ότι εδώ όχι μόνο δεν υπάρχει μεταμέλεια, μάλλον δεν του καίγεται καρφί. Όταν ζητάς να βγεις πριν από το ανώτατο όριο με όρους, για να γίνει δεκτό, πρέπει να έχεις δείξει μια συμπεριφορά ότι κάτι πρέπει να έχεις αισθανθεί», πρόσθεσε.

Σε επισήμανση που δέχθηκε για την ηλικία του Γιωτόπουλου, ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε: «Δεν θέλω να γίνω δικαστής, αλλά αυτός που είναι 83 χρονών έχει και 17 φόνους στην πλάτη του».