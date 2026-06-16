Τέλος εποχής για την Pizza Hut: Πωλείται έναντι 2,7 δισ. δολαρίων

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Η Yum! Brands ανακοίνωσε την πώληση της αλυσίδας Pizza Hut σε συμφωνία συνολικής αξίας 2,7 δισ. δολαρίων, βάζοντας τέλος σε δεκαετίες ιδιοκτησίας ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της παγκόσμιας εστίασης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η επενδυτική εταιρεία LongRange Capital θα αποκτήσει τις δραστηριότητες της Pizza Hut εκτός ηπειρωτικής Κίνας έναντι 1,5 δισ. δολαρίων, ενώ η Yum China Holdings θα εξαγοράσει τις δραστηριότητες στην Κίνα έναντι 1,2 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το BBC.

Η Pizza Hut θα είναι σε καλή θέση για μελλοντική ανάπτυξη

Ο διευθύνων σύμβουλος της Yum! Brands, Κρις Τέρνερ, δήλωσε ότι υπό τη νέα ιδιοκτησία η Pizza Hut θα έχει καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης.

«Υπό τη LongRange και τη Yum China, η Pizza Hut θα είναι σε καλή θέση για μελλοντική ανάπτυξη χάρη στην τεχνογνωσία τους στον κλάδο της εστίασης», ανέφερε.

Η συμφωνία έρχεται έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο δυσκολιών για την ιστορική αλυσίδα, η οποία υπήρξε για δεκαετίες συνώνυμη με την οικογενειακή εστίαση στις ΗΠΑ.

Οι «πόλεμοι της πίτσας» και η πίεση από τον ανταγωνισμό

Η Yum! Brands είχε αποκαλύψει ήδη από τον Νοέμβριο του 2025 ότι εξέταζε την πώληση της Pizza Hut, μετά από διαδοχικά τρίμηνα πτώσης των πωλήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η αμερικανική αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική για την αλυσίδα, καθώς αντιπροσωπεύει περίπου το 40% των διεθνών πωλήσεών της.

Η υποχώρηση των επιδόσεων αποδίδεται στον εντεινόμενο ανταγωνισμό από αλυσίδες όπως οι Domino’s, Papa John’s και Little Caesars, οι οποίες προσέλκυσαν καταναλωτές με επιθετικές εκπτώσεις εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων.

Παράλληλα, μικρότερες περιφερειακές αλυσίδες και η ραγδαία ανάπτυξη των εφαρμογών διανομής φαγητού περιόρισαν περαιτέρω την κυριαρχία της Pizza Hut στην αγορά.

Η ιστορία της Pizza Hut και τα σχέδια της Yum!

Η Pizza Hut ιδρύθηκε το 1958 στην πόλη Γουιτσίτα του Κάνσας από δύο αδέλφια και εξαγοράστηκε από την PepsiCo το 1977. Το 1997 εντάχθηκε στη νεοσύστατη τότε Yum! Brands.

«Η Pizza Hut είναι μία από τις πιο εμβληματικές αλυσίδες εστίασης στον κόσμο και είμαστε υπερήφανοι για τον σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε στην ιστορία της Yum!», δήλωσε ο Τέρνερ.

Η Yum! Brands θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τα εστιατόρια Pizza Hut στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία απέκτησε το 2025 μετά την πτώχευση της εταιρείας DC London Pie.

Η κατάρρευση της τελευταίας είχε οδηγήσει στο κλείσιμο 68 καταστημάτων και είχε θέσει σε κίνδυνο περισσότερες από 1.200 θέσεις εργασίας, αν και 64 εστιατόρια διασώθηκαν μέσω συμφωνίας εξυγίανσης.

Με την πώληση της Pizza Hut, η Yum! Brands επιδιώκει να επικεντρώσει τους πόρους της στα υπόλοιπα βασικά της σήματα, όπως τα KFC και Taco Bell.

Οι δύο συναλλαγές αναμένεται να ολοκληρωθούν το τρίτο τρίμηνο του 2026, υπό την προϋπόθεση της λήψης των απαραίτητων ρυθμιστικών εγκρίσεων.