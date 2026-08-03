Φωτιά στη Δυτική Αττική: Μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Αγία Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο για τη φωτιά που μαίνεται στη Δυτική Αττική.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους της περιοχής.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Αγία_Σκέπη, #Κανδήλι, #Μπότσικα απομακρυνθείτε προς #Νέα_Πέραμο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 3, 2026