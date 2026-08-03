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Φωτιά στη Δυτική Αττική: Μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Αγία Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα

Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για δασική πυρκαγιά που μαίνεται στη Δυτική Αττική. Οι κάτοικοι των περιοχών Αγία Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα καλούνται να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο, ακολουθώντας τις οδηγίες των Αρχών.

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φωτιά Δυτική Αττική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη για τη φωτιά που μαίνεται στη Δυτική Αττική.
  • Το μήνυμα καλεί τους κατοίκους των περιοχών Αγία Σκέπη, Κανδήλι και Μπότσικα να «απομακρυνθούν προς Νέα Πέραμο».
  • Επισημαίνεται επίσης στο μήνυμα: «Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο για τη φωτιά που μαίνεται στη Δυτική Αττική.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Αγία Σκέπη, Κανδήλι, Μπότσικα απομακρυνθείτε προς Νέα Πέραμο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που εστάλη στους κατοίκους της περιοχής.

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