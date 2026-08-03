Έγκλημα στη Σύρο: «Άκρως επιθετικό το χτύπημα»

Επιμένει η οικογένεια της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ ότι πρόθεση του δράστη ήταν να τη βλάψει. Για καθαρή εισβολή με στόχο τη ληστεία κάνει λόγο το ζευγάρι των ιδιοκτητών του σπιτιού στην Άνω Σύρο.

Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Aμετακίνητη στη θέση ότι το θανατηφόρο χτύπημα δεν καταφέρθηκε εντός της οικίας των κατηγορουμένων αλλά σε απόσταση τουλάχιστον 50 έως 70 μέτρων από αυτήν εμφανίζεται η οικογένεια της 41χρονης διασώστριας, μετά την ολοκλήρωση της αναπαράστασης των επτά κρίσιμων δευτερολέπτων ενώπιον των ανακριτικών Αρχών.

Κατά την εκτίμηση της οικογένειας, τα δεδομένα που προέκυψαν από τη διαδικασία ενισχύουν την εκδοχή ότι ο θανάσιμος τραυματισμός προήλθε από επιθετική ενέργεια και όχι στο πλαίσιο αμυντικής αντίδρασης, όπως έχει υποστηριχθεί. Η συγκεκριμένη θέση συνιστά τον πυρήνα της επιχειρηματολογίας της πολιτικής αγωγής, η οποία αντιτείνει ότι τα μέχρι σήμερα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν την εκδοχή που έχει διατυπωθεί δημοσίως για τις συνθήκες υπό τις οποίες η 41χρονη έχασε τη ζωή της.

«Μετά και το βιντεοληπτικό υλικό είμαστε πλέον πεπεισμένοι πως το χτύπημα που δέχθηκε η άτυχη γυναίκα ήταν άκρως επιθετικό και σε καμία περίπτωση αμυντικό και τελικά θανατηφόρο», δηλώνει στη Realnews η δικηγόρος της οικογένειας της διασώστριας, Μαρία Καζαντάκη. «Όπως άλλωστε φαίνεται και στο βίντεο, η γυναίκα βγαίνοντας από το σπίτι ήταν ικανή να τρέξει χωρίς να έχει τον παραμικρό πόνο και ενόχληση. Ο άνδρας στη συνέχεια την καταδιώκει, ενώ δεν βρίσκεται πλέον σε άμυνα, της επιτίθεται και της καταφέρνει το μοιραίο χτύπημα εκτός της κατοικίας».

Για πρόθεση του δράστη να βλάψει τη διασώστρια κάνει λόγο η δικηγόρος που εκπροσωπεί τον πρώην σύζυγο και τα παιδιά της 41χρονης, Μαριζάνα Κικιρή. «Είναι ξεκάθαρη η στάση του κατηγορουμένου που επιτίθεται τρέχοντας με μαχαίρι στο θύμα και αφού πρώτα έχει πετάξει καρέκλα προς το μέρος της με σκοπό να τη χτυπήσει. Φαίνονται ξεκάθαρα το μένος του και η πρόθεσή του να τη βλάψει θανάσιμα», σημειώνει η δικηγόρος και επισημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο κινείται ο κατηγορούμενος πριν από τον θανάσιμο τραυματισμό της γυναίκας θα πρέπει να οδηγήσει, κατά την άποψή της, σε διαφορετικό νομικό χαρακτηρισμό της πράξης.

«Κατέρρευσε όταν την κυνηγούσα»

Από την πλευρά του, ο 41χρονος κατηγορούμενος στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι ήθελε να προστατεύσει τη σύζυγό του και το σπίτι του. Όπως είπε, χτύπησε τη θανούσα με το μαχαίρι που χρησιμοποιούσε για το φαγητό και αμέσως μετά την κυνήγησε, πετώντας της ό,τι έβρισκε μπροστά του, μεταξύ των οποίων μια γλάστρα και μια καρέκλα. Λίγα μέτρα από το σπίτι, η διασώστρια κατέρρευσε και έτρεξε να της σηκώσει την κουκούλα για να δει ποια ή ποιος ήταν, πιστεύοντας ότι ήταν μια γνωστή του ονόματι Δέσποινα, και σοκαρίστηκε όταν είδε ότι ήταν η 41χρονη.

Περιγράφοντας από την αρχή τα όσα συνέβησαν, ο 41χρονος εργολάβος είπε ότι η άτυχη γυναίκα έκανε αρχικά κίνηση με το μαχαίρι που κρατούσε προς την κοιλιά της 30χρονης συντρόφου του και άρχισε να το κουνά επιχειρώντας να τον χτυπήσει στον λαιμό. «Τότε εγώ έκανα περιστροφή το χέρι μου και τη χτύπησα από πίσω. Νόμιζε πως η γυναίκα μου ήταν μόνη της, έβαλε το αυτί της στην πόρτα για να ακούσει τι γίνεται μέσα, όμως εγώ εκείνη την ώρα έτρωγα και γι’ αυτό δεν άκουσε συνομιλία».

Η ανακρίτρια έκρινε ότι ο 41χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για θανατηφόρο σωματική βλάβη, πρέπει να προφυλακιστεί, ενώ ο εισαγγελέας εισηγήθηκε να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Σύρου, ο 41χρονος θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Την ίδια στιγμή, η 30χρονη σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, αφέθηκε την Τρίτη ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής εμφάνισης στο οικείο αστυνομικό τμήμα την πρώτη ημέρα κάθε μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Τα σενάρια

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη δολοφονία της 41χρονης διασώστριας στη Σύρο, με τις Αρχές να προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ μιας υπόθεσης που παραμένει γεμάτη αναπάντητα ερωτήματα. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι καταγραφές από κάμερες ασφαλείας και οι καταθέσεις των εμπλεκομένων συνθέτουν ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο περιστατικό.

Στο μικροσκόπιο της έρευνας έχει τεθεί η διάρρηξη στο σπίτι του ζευγαριού περίπου δέκα ημέρες πριν από το περιστατικό με την 41χρονη, καθώς και τα 13.000 ευρώ που είχε στο σπίτι ο άνδρας.

Τότε ο κατηγορούμενος είχε καταγγείλει ότι άγνωστος ή άγνωστοι είχαν μπει στο σπίτι, το είχαν κάνει άνω κάτω και είχαν φύγει χωρίς να καταφέρουν να αποσπάσουν χρήματα, καθώς τα είχε σε χρηματοκιβώτιο.

Παράλληλα με την εξέλιξη της έρευνας, πληθαίνουν τα αναπάντητα ερωτήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές και αφορούν την πρόθεση των δραστών και τα κίνητρα της επίθεσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο σπίτι του κατηγορούμενου ζευγαριού εντοπίστηκε χρηματικό ποσό ύψους 13.000 ευρώ, στοιχείο που αξιολογείται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Την ίδια ώρα εξετάζεται αν υπήρχε κάποια άγνωστη μέχρι σήμερα σχέση ανάμεσα στον κατηγορούμενο και τη διασώστρια, καθώς και το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών για άλλη υπόθεση.

Οι Αρχές στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στα ψηφιακά ευρήματα, τα οποία εκτιμάται ότι θα ρίξουν φως στις συνθήκες που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό. Καθοριστικής σημασίας για την απάντηση των κρίσιμων ερωτημάτων αναμένεται να αποδειχθούν η άρση και η ανάλυση των δεδομένων από τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.

«Βοήθησέ με…»

Συγκλονίζει η μαρτυρία του πρώτου ανθρώπου που αντίκρισε αιμόφυρτη τη 41χρονη διασώστρια. Όπως περιέγραψε, είδε έναν άνδρα να ακινητοποιεί τον δράστη, ο οποίος κρατούσε σφιχτά ένα μεγάλο μαχαίρι. «Μόλις με είδε, μου ζήτησε κατευθείαν να πάρω το μαχαίρι από το χέρι του. Μου έλεγε συνέχεια “βοήθησέ με σε παρακαλώ και πάρε το μαχαίρι από το χέρι του”», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο ίδιος προσέθεσε ότι χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να ανοίξει τα δάχτυλα του δράστη, καθώς «βρισκόταν σε υπερβολική διέγερση και δεν λύγιζε με τίποτα».

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, αμέσως μετά ειδοποιήθηκαν η Αστυνομία και το ΕΚΑΒ, όταν ο τραυματίας άρχισε να χάνει τις αισθήσεις του. «Ξαφνιάστηκα όταν βγήκε η κουκούλα και διαπιστώσαμε ότι τελικά ήταν γυναίκα και όχι άνδρας, όπως αρχικά πιστεύαμε». Βέβαιος ότι η 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ δεν αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα δηλώνει ο πρώην σύζυγος της άτυχης γυναίκας, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να βρέθηκε στο σπίτι για να το ληστέψει.