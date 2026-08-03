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Αργεντινή: Νέα πρόκληση από τον Μιλέι – Αποκαλεί εκ νέου τον Λούλα «κλέφτη» και «διεφθαρμένο»

Ο ακραία φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, επέλεξε τη σύγκρουση, εξαπολύοντας προσβλητικούς χαρακτηρισμούς κατά του Βραζιλιάνου προέδρου, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, αποκαλώντας τον «κλέφτη» και «διεφθαρμένο». Αυτές οι δηλώσεις, που είχαν προηγηθεί και το περασμένο Σαββατοκύριακο, πυροδότησαν διπλωματική κρίση μεταξύ των δύο χωρών, οδηγώντας σε ανάκληση του πρεσβευτή της Βραζιλίας και επίσημη διαμαρτυρία.

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Διεθνή Νέα

Μιλέι
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, αποκάλεσε ξανά τον Βραζιλιάνο ομόλογό του, Λούις Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, «κλέφτη» και «διεφθαρμένο» σε τηλεοπτική συνέντευξη.
  • Ανάλογες δηλώσεις είχε κάνει ο Μιλέι και το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Βραζιλία, χαρακτηρίζοντας τον Λούλα «κρατούμενο» και «κλέφτη».
  • Οι προσβλητικές δηλώσεις πυροδότησαν διπλωματική κρίση, με τη Βραζιλία να ανακαλεί τον πρεσβευτή της και να εκφράζει την «αποδοκιμασία» της στην Αργεντινή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο ακραία φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, επέλεξε για ακόμη μία φορά τη σύγκρουση, εξαπολύοντας ένα κρεσέντο προσβλητικών χαρακτηρισμών κατά του Βραζιλιάνου προέδρου, Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, τον οποίο αποκάλεσε «κλέφτη» και «διεφθαρμένο», αδιαφορώντας για τη διπλωματική ένταση που είχαν ήδη προκαλέσει οι προηγούμενες δηλώσεις του.

«Είναι κλέφτης, είναι διεφθαρμένος, είχε καταδικαστεί για κλοπή και διαφθορά, ήταν στη φυλακή, είναι αλήθεια λοιπόν πως μπορούμε να μιλάμε για κρατούμενο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Μιλέι κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο LN+.

Ανάλογες δηλώσεις είχε κάνει και το περασμένο Σαββατοκύριακο στη Βραζιλία ο Χαβιέρ Μιλέι, όταν, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης υπέρ του υποψηφίου της βραζιλιάνικης Δεξιάς, γερουσιαστή Φλάβιου Μπολσονάρου, χαρακτήρισε «κρατούμενο» και «κλέφτη» τον ομόλογό του, Λούλα. Οι δηλώσεις αυτές πυροδότησαν διπλωματική κρίση ανάμεσα στους δύο γείτονες, παραδοσιακούς εταίρους και συμμάχους.

Η Μπραζίλια ανακάλεσε για διαβουλεύσεις τον πρεσβευτή της Βραζιλίας στο Μπουένος Άιρες και κάλεσε τον πρεσβευτή της Αργεντινής στη χώρα για να του επιδοθεί διαμαρτυρία και να του εκφραστεί η «αποδοκιμασία» της.

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