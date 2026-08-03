Χέγκσεθ: «Σε πλήρη ετοιμότητα» οι αμερικανικές δυνάμεις απέναντι στο Ιράν

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει το Πεντάγωνο απέναντι στο Ιράν, διαμήνυσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν προετοιμαστεί για στρατιωτική επιχείρηση πρωτοφανούς κλίμακας, «σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ παραμένει έτοιμο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε εξέλιξη, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση «πλήρους ετοιμότητας».

Fact. The @DeptofWar was ready to go — and remains ready — at levels not seen since World War 2. Locked and loaded. https://t.co/RzibCDfn05 — Pete Hegseth (@PeteHegseth) August 2, 2026

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε να μην προχωρήσει σε νέα μεγάλης κλίμακας στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, δίνοντας προτεραιότητα στην αναζήτηση διπλωματικής λύσης μέσω διαπραγματεύσεων.