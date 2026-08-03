LIVE UPDATE
Πού έχει φωτιά τώρα – Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Χέγκσεθ: «Σε πλήρη ετοιμότητα» οι αμερικανικές δυνάμεις απέναντι στο Ιράν

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, διαμήνυσε ότι το Πεντάγωνο παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα απέναντι στο Ιράν, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ για προετοιμασία στρατιωτικής επιχείρησης πρωτοφανούς κλίμακας. Αυτή η δήλωση έρχεται λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Τραμπ επέλεξε τη διπλωματική λύση μέσω διαπραγματεύσεων αντί για νέα μεγάλης κλίμακας στρατιωτικά πλήγματα.

EN
Επιμέλεια:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Χέγκσεθ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει το Πεντάγωνο απέναντι στο Ιράν, διαμήνυσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν προετοιμαστεί για στρατιωτική επιχείρηση πρωτοφανούς κλίμακας.
  • Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ παραμένει έτοιμο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε εξέλιξη, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση «πλήρους ετοιμότητας».
  • Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε να μην προχωρήσει σε νέα μεγάλης κλίμακας στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, δίνοντας προτεραιότητα στην αναζήτηση διπλωματικής λύσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα παραμένει το Πεντάγωνο απέναντι στο Ιράν, διαμήνυσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επαναλαμβάνοντας τον ισχυρισμό του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν προετοιμαστεί για στρατιωτική επιχείρηση πρωτοφανούς κλίμακας, «σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ παραμένει έτοιμο να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε εξέλιξη, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές δυνάμεις βρίσκονται σε κατάσταση «πλήρους ετοιμότητας».

Οι δηλώσεις του έρχονται λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επέλεξε να μην προχωρήσει σε νέα μεγάλης κλίμακας στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, δίνοντας προτεραιότητα στην αναζήτηση διπλωματικής λύσης μέσω διαπραγματεύσεων.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ