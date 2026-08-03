Σαν σήμερα 3 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο CLOVES
Γεγονότα
- 1844: Διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα.
- 1923: Ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτειο.
- 1951: Ιδρύεται η «Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά» (ΕΔΑ), με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασσαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζήμπεη και Μιχάλη Κύρκου.
- 1981: Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του.
- 1989: Αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες.
- 1996: Η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2,02 μ. κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά (33 πόντοι) σωματικού ύψους (1,70 μ.) και ύψους που υπερέβη (2,02 μ.).
Γεννήσεις
- 1811: Ελίσα Ότις, Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ. (Θαν. 8/4/1861)
- 1940: Αντώνης Καλογιάννης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. (Θαν. 11/2/2021)
- 1963: Τζέιμς Χέτφιλντ, Αμερικανός τραγουδιστής των Metallica.
- 1966: Χρήστος Χωμενίδης, Έλληνας συγγραφέας.
- 1967: Ματιέ Κασσοβίτς, Γάλλος σκηνοθέτης και σεναριογράφος («La Haine»)
Θάνατοι
- 1973: Ηλίας Βενέζης, Έλληνας συγγραφέας και ακαδημαϊκός. (Γεν. 4/3/1904)
- 1975: Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας σουρεαλιστής ποιητής και ψυχαναλυτής. (Γεν. 2/9/1901)
- 1979: Άγγελος Τερζάκης, Έλληνας πεζογράφος, θεατρικός συγγραφέας και δοκιμιογράφος. («Πριγκίπισσα Ιζαμπώ», «Μενεξεδένια Πολιτεία», «Το μυθιστόρημα των Τεσσάρων») (Γεν. 16/2/1907)