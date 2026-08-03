Σαν σήμερα 3 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Ημέρα Ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο CLOVES

Γεγονότα

1844: Διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα.

Διεξάγονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα. 1923: Ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτειο.

Ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, μετέπειτα Ιπποκράτειο. 1951: Ιδρύεται η «Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά» (ΕΔΑ), με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασσαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζήμπεη και Μιχάλη Κύρκου.

Ιδρύεται η «Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά» (ΕΔΑ), με πρωτοβουλία των Ιωάννη Πασσαλίδη, Δημήτρη Μαριόλη, Σταμάτη Χατζήμπεη και Μιχάλη Κύρκου. 1981: Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του.

Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου τους θα απολυθούν σταδιακά από τον πρόεδρο Ρόναλντ Ρίγκαν, σε δυναμική επίδειξη της νεοφιλελεύθερης πολιτικής του. 1989: Αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες.

Αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοΐας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου, με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο και οι 34 επιβαίνοντες. 1996: Η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων στο άλμα εις ύψος και με επίδοση 2,02 μ. κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Θα περάσει στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά (33 πόντοι) σωματικού ύψους (1,70 μ.) και ύψους που υπερέβη (2,02 μ.).

Γεννήσεις

1811: Ελίσα Ότις, Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ. (Θαν. 8/4/1861)

Ελίσα Ότις, Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ. (Θαν. 8/4/1861) 1940: Αντώνης Καλογιάννης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. (Θαν. 11/2/2021)

Αντώνης Καλογιάννης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. (Θαν. 11/2/2021) 1963: Τζέιμς Χέτφιλντ, Αμερικανός τραγουδιστής των Metallica.

Τζέιμς Χέτφιλντ, Αμερικανός τραγουδιστής των Metallica. 1966: Χρήστος Χωμενίδης, Έλληνας συγγραφέας.

Χρήστος Χωμενίδης, Έλληνας συγγραφέας. 1967: Ματιέ Κασσοβίτς, Γάλλος σκηνοθέτης και σεναριογράφος («La Haine»)

Θάνατοι