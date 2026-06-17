Μουντιάλ 2026: Ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τη Γαλλία

Η Γαλλία νίκησε τη Σενεγάλη με 3-1 στην πρεμιέρα της στον 9ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να οδηγεί τους «τρικολόρ» στη νίκη. Ο Γάλλος επιθετικός πέτυχε δύο γκολ, φτάνοντας τα 58 τέρματα με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας, ξεπερνώντας τον Ολιβιέ Ζιρού και αναδεικνυόμενος σε πρώτο σκόρερ όλων των εποχών για τη χώρα του.

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Αθλητισμός

Κίλιαν Εμπαπέ, Γαλλία-Σενεγάλη, Μουντιάλ 2026
Photograph: Dylan Martinez/Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γαλλία νίκησε τη Σενεγάλη με 3-1 στην πρεμιέρα της στον 9ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να οδηγεί τους «τρικολόρ» στη νίκη.
  • Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυψε δύο γκολ στην αναμέτρηση, ανοίγοντας το σκορ και σφραγίζοντας την επικράτηση της ομάδας του.
  • Με τα δύο του γκολ, ο Κιλιάν Εμπαπέ έφτασε τα 58 τέρματα και έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για την εθνική Γαλλίας, ξεπερνώντας τον Ολιβιέ Ζιρού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Γαλλία νίκησε τη Σενεγάλη με 3-1 στην πρεμιέρα της στον 9ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να οδηγεί τους «τρικολόρ» στη νίκη και να γράφει ιστορία με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Γαλλία – Σενεγάλη 3-1: Ο Εμπαπέ οδήγησε τους «μπλε» σε νικηφόρα πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2026 – Δείτε τα γκολ

Ο Γάλλος επιθετικός άνοιξε το σκορ για τη Γαλλία στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη και στη συνέχεια σφράγισε την επικράτηση της ομάδας του με ένα εντυπωσιακό γκολ.

Με την εμφάνισή του, ο Εμπαπέ έδωσε σημαντική ώθηση στους «τρικολόρ» στην έναρξη της διοργάνωσης.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε δύο γκολ στην αναμέτρηση και έφτασε τα 58 τέρματα με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας. Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης ξεπέρασε τον Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος είχε 57 γκολ, και έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τους «τρικολόρ».

Ο Τιερί Ανρί βρίσκεται στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας, με 51 γκολ. Ο Εμπαπέ, σε ηλικία 27 ετών, κατέγραψε ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα στην καριέρα του και ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο την παρουσία του στο Μουντιάλ.

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