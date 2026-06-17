Μουντιάλ 2026: Ο Κιλιάν Εμπαπέ έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τη Γαλλία

Η Γαλλία νίκησε τη Σενεγάλη με 3-1 στην πρεμιέρα της στον 9ο όμιλο του Μουντιάλ 2026, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να οδηγεί τους «τρικολόρ» στη νίκη και να γράφει ιστορία με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο Γάλλος επιθετικός άνοιξε το σκορ για τη Γαλλία στο παιχνίδι με τη Σενεγάλη και στη συνέχεια σφράγισε την επικράτηση της ομάδας του με ένα εντυπωσιακό γκολ.

Με την εμφάνισή του, ο Εμπαπέ έδωσε σημαντική ώθηση στους «τρικολόρ» στην έναρξη της διοργάνωσης.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ πέτυχε δύο γκολ στην αναμέτρηση και έφτασε τα 58 τέρματα με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας. Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης ξεπέρασε τον Ολιβιέ Ζιρού, ο οποίος είχε 57 γκολ, και έγινε ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών για τους «τρικολόρ».

Ο Τιερί Ανρί βρίσκεται στην τρίτη θέση της σχετικής λίστας, με 51 γκολ. Ο Εμπαπέ, σε ηλικία 27 ετών, κατέγραψε ακόμη ένα σημαντικό επίτευγμα στην καριέρα του και ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο την παρουσία του στο Μουντιάλ.