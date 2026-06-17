ΗΠΑ και Βολιβία υπέγραψαν συμφωνία για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών

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Οι ΗΠΑ και η Βολιβία υπέγραψαν χθες, Τρίτη 16 Ιουνίου 2026, διμερή συμφωνία για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών, όπως γνωστοποίησε η αμερικανική πρεσβεία στη Λα Πας. Η συμφωνία αυτή αποτελεί την πρώτη ανάλογη κίνηση των δύο χωρών ύστερα από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η Ουάσινγκτον θα προσφέρει εκπαίδευση και εξοπλισμό στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου στη Βολιβία, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών. Η συμφωνία προβλέπει ενίσχυση των βολιβιανών αρχών σε επιχειρησιακό και θεσμικό επίπεδο.

Το 2008, ο Έβο Μοράλες, τότε πρόεδρος της Βολιβίας, διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και απομάκρυνε από τη χώρα την αμερικανική υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών (DEA). Η Βολιβία κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως ως προς την παραγωγή κοκαΐνης.

Ο νυν κεντροδεξιός πρόεδρος Ροδρίγο Πας προχώρησε σε σημαντική αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, έπειτα από περίπου είκοσι χρόνια διακυβέρνησης από τους σοσιαλιστές. Η κυβέρνησή του επιδιώκει προσέγγιση με τις ΗΠΑ και τους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς θεσμούς.

Η αμερικανική πρεσβεία στη Λα Πας ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι «οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν στενά με τη βολιβιανή κυβέρνηση» και ότι θα παρέχουν «εκπαίδευση, εξοπλισμό και άλλες μορφές υποστήριξης». Η στήριξη αυτή θα αφορά τη διενέργεια ερευνών, την εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης ναρκωτικών, την άσκηση διώξεων για οικονομικά εγκλήματα και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αστυνομία και στο δικαστικό σύστημα της χώρας των Άνδεων.

Η Ουάσινγκτον δεσμεύτηκε να διαθέσει 20 εκατομμύρια δολάρια για την υλοποίηση της στρατηγικής. Την εφαρμογή της θα κατευθύνει η διεθνής υπηρεσία καταπολέμησης ναρκωτικών και εφαρμογής του νόμου (INL), η οποία υπάγεται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Οι δύο χώρες έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να προχωρήσουν στην πλήρη αποκατάσταση των διμερών διπλωματικών σχέσεων σε υψηλό επίπεδο. Ωστόσο, η Ουάσινγκτον και η Λα Πας δεν έχουν ακόμη ορίσει και ανταλλάξει πρεσβευτές.

Η DEA δεν έχει ανοίξει ξανά επισήμως γραφείο στη Βολιβία. Παρ’ όλα αυτά, η Λα Πας έχει ανακοινώσει ότι η υπηρεσία συνεργάζεται με τις βολιβιανές αρχές.

Η Βολιβία εντάχθηκε νωρίτερα φέτος στην πρωτοβουλία «Ασπίδα της Αμερικής» της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η πρωτοβουλία έχει ως διακηρυγμένο στόχο την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών και του διακρατικού οργανωμένου εγκλήματος.