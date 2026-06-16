Βικτώρια Δέλλα: Η πρώτη ανάρτησή της μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα – Η συγκινητική αφιέρωση

Η Βικτώρια Δέλλα πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, τιμώντας τη μνήμη της μητέρας της. Μοιράστηκε το νέο βίντεο κλιπ της Κέλλυς Κελεκίδου για το τραγούδι «Καλέ μου άγγελε», το οποίο αποτελεί αφιέρωση στη Γωγώ Μαστροκώστα και μιλά για την απώλεια και τις αναλλοίωτες αναμνήσεις.

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Βικτώρια Δέλλα, Τραϊανός Δέλλας, Γωγώ Μαστροκώστα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βικτώρια Δέλλα έκανε την πρώτη δημόσια ανάρτησή της στα social media, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, μοιράζοντας το νέο βίντεο κλιπ της Κέλλυς Κελεκίδου.
  • Το τραγούδι «Καλέ μου άγγελε» της Κέλλυς Κελεκίδου, σε μουσική του Γιώργου Μουκίδη, δημιουργήθηκε ως αφιέρωση στη Γωγώ Μαστροκώστα και μιλά για την απώλεια και τις αναμνήσεις.
  • Συγκίνηση είχε προκαλέσει και ο επικήδειος λόγος της Βικτώριας Δέλλα, όπου μίλησε για τη μητέρα της ως «ο αγαπημένος μου άνθρωπος» και «το αιώνιο πρότυπό μου».

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Η Βικτώρια Δέλλα έκανε την πρώτη δημόσια ανάρτησή της στα social media, λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα. Η κόρη της επέλεξε να τιμήσει τη μνήμη της μητέρας της μέσα από ένα Instagram Story, χωρίς να συνοδεύσει την ανάρτηση με εκτενές κείμενο.

Η Βικτώρια Δέλλα μοιράστηκε το νέο βίντεο κλιπ της Κέλλυς Κελεκίδου για το τραγούδι «Καλέ μου άγγελε», το οποίο δημιουργήθηκε ως αφιέρωση στη Γωγώ Μαστροκώστα. Η κίνηση αυτή αποτέλεσε έναν προσωπικό τρόπο με τον οποίο η κόρη της θέλησε να κρατήσει ζωντανή τη μνήμη της μητέρας της.

Βικτώρια Δέλλα, Ανάρτηση

Η Κέλλυ Κελεκίδου αποχαιρέτησε μέσα από το συγκεκριμένο τραγούδι μια αγαπημένη φίλη που έφυγε πρόωρα από τη ζωή. Το τραγούδι, σε μουσική του Γιώργου Μουκίδη, μιλά για την απώλεια, την αγάπη που δεν χάνεται και τις αναμνήσεις που παραμένουν ζωντανές στον χρόνο.

Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε στο Μεσολόγγι, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Danny Ntarlas. Η εικόνα και η ατμόσφαιρα του βίντεο ενισχύουν το συναισθηματικό βάρος του τραγουδιού, το οποίο προκάλεσε συγκίνηση από τις πρώτες ημέρες της κυκλοφορίας του.

Συγκλόνισαν το πανελλήνιο τα λόγια της

Η Βικτώρια Δέλλα είχε σταθεί δίπλα στη Γωγώ Μαστροκώστα μέχρι το τέλος, έχοντας στο πλευρό της και τον πατέρα της, Τραϊανό Δέλλα. Η σχέση μητέρας και κόρης ήταν ιδιαίτερα στενή, όπως είχε φανεί και από τα λόγια με τα οποία η Βικτώρια Δέλλα ανακοίνωσε τον θάνατό της στις 25 Μαΐου.

«Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου, ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ», είχε γράψει η Βικτώρια Δέλλα.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από @_victoriadella

Συγκίνηση είχε προκαλέσει και ο επικήδειος λόγος της, στον οποίο η Βικτώρια Δέλλα μίλησε για τη γυναίκα που αποτέλεσε το μεγαλύτερο πρότυπο της ζωής της. Η ίδια είχε τονίσει ότι η μητέρα της θα παραμείνει για πάντα μέσα της, ενώ η νέα ανάρτησή της έδειξε ότι η μνήμη της Γωγώς Μαστροκώστα εξακολουθεί να έχει κεντρική θέση στη ζωή της.

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