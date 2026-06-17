Αλέκος Συσσοβίτης: «Από τα δύο πρώτα άτομα που πέθαναν από AIDS στη Μύκονο, ο ένας ήταν κολλητός μου»

Ο Αλέκος Συσσοβίτης μίλησε στο The 2Night Show για την προσωπική του ζωή, τη σχέση του με την οικογένειά του, τις ερωτικές του σχέσεις, αλλά και την περίοδο κατά την οποία το AIDS άλλαξε τη συμπεριφορά μιας ολόκληρης γενιάς.

Ο γνωστός ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου και αναφέρθηκε αρχικά στην ισχυρή σύνδεση που είχε με τους γονείς του, ιδιαίτερα με τη μητέρα του. Ο ίδιος εξήγησε ότι αυτή η σχέση επηρέασε την προσωπική του πορεία και τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τις σχέσεις του.

«Άργησα να απογαλακτιστώ από τη μητέρα μου. Η παθολογική αγάπη των γονιών και το οιδιπόδειο που έχει ο γιος με τη μάνα και ο πατέρας με την κόρη είναι πολύ καθοριστικά. Μας φορτώνει υποσυνείδητα με απαιτήσεις και με την ανάγκη ό,τι έδωσες να το πάρεις πίσω. Επί της ουσίας απογαλακτίστηκα μετά τα 50, όταν έφυγε από τη ζωή η μάνα μου. Ήμουν συναισθηματικά εξαρτώμενος και αυτό λειτουργούσε μέσα μου», ανέφερε ο Αλέκος Συσσοβίτης.

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός μίλησε για την περίοδο κατά την οποία έφυγε από τη Θεσσαλονίκη και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Ο ίδιος τόνισε ότι η αγάπη που έλαβε από την οικογένειά του επηρέασε καθοριστικά την προσωπικότητά του. «Κατέβηκα στην Αθήνα στα 25 μου και είχα να διανύσω άλλα 25 χρόνια, πάνω κάτω, στη Θεσσαλονίκη, για να στηρίζω την οικογένειά μου, με όποιο κόστος και όποιο όφελος. Η αγάπη που πήρα από τους γονείς μου δεν θα ξεπεραστεί ποτέ. Δεν κατάφερα να την αντικαταστήσω και δεν νομίζω να συμβεί ποτέ», είπε.

Ο Αλέκος Συσσοβίτης αναφέρθηκε και στις ερωτικές του σχέσεις, επισημαίνοντας ότι οι οικογενειακές του καταβολές επηρέασαν τον τρόπο με τον οποίο συνδεόταν με τους ανθρώπους. «Όσο περισσότερο βάλλεσαι σε κάτι, τόσο πιο δύσκολο είναι να φύγεις από αυτό. Με τις σχέσεις είναι διαφορετικό. Εγώ δεν έκανα μακροχρόνιες σχέσεις, λόγω του ότι είχα τέτοιες καταβολές», δήλωσε. Ο ίδιος πρόσθεσε: «Αλλά η εξάρτηση της αγάπης δεν σημαίνει ότι αυτό που σε έλκει δεν σε απωθεί κιόλας. Αποστασιοποιήθηκα για να πλάσω κι εγώ μια αυτόνομη προσωπικότητα».

Σε ερώτηση για το αν έφτασε ποτέ κοντά στον γάμο, ο ηθοποιός απάντησε ότι δεν προχώρησε σε αυτό το βήμα, παρά τις σοβαρές σχέσεις που είχε στη ζωή του. «Δεν έφτασα ποτέ κοντά στον γάμο, δείλιασα. Όταν ένιωσα ότι η σχέση πήγε να χαλάσει, ίσως από την αίσθηση κινδύνου που είχα μη χαλάσει η σχέση, είπα “πάμε να κάνουμε αυτό που είχες προτείνει”. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι πηγαίο, αυθόρμητο και αληθινό», ανέφερε ο Αλέκος Συσσοβίτης.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο Αλέκος Συσσοβίτης μίλησε και για την περίοδο κατά την οποία το AIDS επηρέασε βαθιά την κοινωνική συμπεριφορά. Αφορμή στάθηκε η αναφορά του Γρηγόρη Αρναούτογλου στη γενιά που βίωσε το ξέσπασμα της επιδημίας την περίοδο που άρχιζε να αντιμετωπίζει πιο ελεύθερα τη σεξουαλικότητά της.

Ο γνωστός ηθοποιός συγκινήθηκε και αποκάλυψε ότι ένας από τους πρώτους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από AIDS στη Μύκονο ήταν στενός φίλος του.

«Με συγκίνησες! Από τα δύο πρώτα άτομα που πέθαναν στη Μύκονο, ο ένας ήταν κολλητός μου. 33 χρονών παιδί. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ σκληρή και πολύ μεταβατική περίοδος, να περάσουμε εμείς από τον φιλελευθερισμό του σεξ στην αυστηρότητα του AIDS.

Αυτό ήταν μια προσαρμογή για εμάς. Το ζητούμενο είναι ότι πέθανε πολύς κόσμος, πόνεσε πολύς κόσμος και ξαφνικά η κοινωνία σοκαρίστηκε, γιατί άλλαξε όλη της η κοινωνική συμπεριφορά», εξομολογήθηκε ο Αλέκος Συσσοβίτης.