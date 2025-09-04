Ευθύμης Ζησάκης – Χρύσα Παπαλελούδη: «Ό, τι ονειρευτήκαμε, το κρατάμε στα χέρια μας» – Η τρυφερή ανάρτηση για την επέτειο γάμου

Χρύσα Παπαλελούδη Ευθύμης Ζησάκης
Τη δεύτερη επέτειό τους γιόρτασαν χθες, Τετάρτη (3/9) ο Ευθύμης Ζησάκης και η Χρύσα Παπαλελούδη, καθώς στις 3 Σεπτεμβρίου 2023 είχαν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Λαγονήσι.

Το απόγευμα της Τετάρτης 3 Σεπτεμβρίου ο Ευθύμης Ζησάκης, θέλοντας να ευχηθεί και δημόσια στη σύζυγό του για την επέτειό τους, ανήρτησε μια φωτογραφία στην οποία βλέπουμε να κρατά το χέρι της Χρύσας Παπαλελούδη ενώ εκείνη κρατάει το χέρι του γιου τους.

«Τέτοια ημέρα, δύο χρόνια πριν δέσαμε τις ζωές μας. Σήμερα ό, τι ονειρευτήκαμε το κρατάμε στα χέρια μας. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου», έγραψε ο Ευθύμης Ζησάκης.

Η ανάρτηση Ζησάκη για τη 2η επέτειο γάμου

